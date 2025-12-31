राजकोट : स्टेट-लेवल पर्वतारोहण प्रतियोगिता के चलते ओसम पहाड़ पर पर्यटकों की आवाजाही पर रोक

धोराजी तालुका के पाटनवाव में स्थित ओसम पहाड़ पर 2 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली स्टेट-लेवल माउंटेनियरिंग (पर्वतारोहण) प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों और आम लोगों की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। प्रतियोगिता के सुचारु आयोजन और प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

राजकोट के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एन. के. मुछारे द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रतियोगिता के दिन 2 जनवरी 2026 की रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक किसी भी आम पर्यटक, तीर्थयात्री या अन्य व्यक्ति को ओसम पर्वत की तलहटी एवं सीढ़ियों पर जाने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध केवल प्रतियोगिता से जुड़े अधिकृत अधिकारियों, स्वयंसेवकों और ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पर्वतारोहियों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने और आयोजन को सुरक्षित व व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। अधिसूचना का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम जनता और पर्यटकों से अपील की है कि वे निर्धारित समयावधि के दौरान प्रतिबंधों का पालन करें और प्रशासन को सहयोग प्रदान करें।