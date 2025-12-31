सूरत : जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद सूरत का 43वां मेडिकल सेमिनार 4 जनवरी को

जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद, सूरत द्वारा 43वें मेडिकल सेमिनार का आयोजन रविवार, 4 जनवरी 2026 को किया जाएगा। यह सेमिनार सुबह 10:30 बजे से 11:45 बजे तक सिटी लाइट स्थित महाराजा अग्रसेन पैलेस के द्वारका हॉल में आयोजित होगा। सेमिनार से पूर्व सुबह 9:30 बजे से 10:15 बजे तक अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई है।

परिषद के श्रीकांत मूंदड़ा एवं बिनय अग्रवाल ने जानकारी दी कि इस अवसर पर डॉ. आर.एन. वर्मा (सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मुंबई) मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे। वे आज के चुनौतीपूर्ण परिवेश में स्वास्थ्य के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे।

परिषद के मनमोहन मूंदड़ा एवं अतुल बांगड़ ने कहा कि उत्तम स्वास्थ्य ही वास्तविक पूंजी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए परिषद समय-समय पर स्वास्थ्य संबंधी सेमिनारों का आयोजन करता रहा है, ताकि समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से इस मेडिकल सेमिनार में उपस्थित होकर लाभ उठाने की अपील की है।