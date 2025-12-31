लोकतेज WhatsApp channel
सूरत : वर्ष 2025 ने रखा मजबूत आधार, 2026 में भारत के व्यापार की बड़ी छलांग तय

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में व्यापार, अर्थव्यवस्था और उद्यमशीलता को मिली नई गति : कैट

नए वर्ष की पूर्व संध्या पर दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद एवं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के महासचिव प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि वर्ष 2025 का समापन भारत के लिए आत्मविश्वास और उपलब्धियों से भरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश ने व्यापार, अर्थव्यवस्था और उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में निरंतर और ठोस प्रगति की है।

उन्होंने कहा कि बीता वर्ष नीतिगत स्थिरता, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में सुधार, डिजिटल और भौतिक अवसंरचना के विस्तार तथा घरेलू विनिर्माण और निर्यात को लक्षित समर्थन के लिए उल्लेखनीय रहा। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और डिजिटल इंडिया जैसी प्रमुख पहलों ने व्यापारियों, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को सशक्त बनाया है, जिससे वे घरेलू ही नहीं बल्कि वैश्विक बाजारों में भी प्रभावी प्रतिस्पर्धा कर पा रहे हैं।

प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के व्यापार क्षेत्र ने उल्लेखनीय मजबूती और लचीलापन प्रदर्शित किया है। कर सुधारों, लॉजिस्टिक्स व्यवस्था में सुधार, अनुपालन प्रक्रियाओं के सरलीकरण और ऋण तक बेहतर पहुँच ने विशेष रूप से छोटे और मध्यम व्यापारियों के बीच भरोसा बढ़ाया है।

वहीं, वर्ष 2026 को लेकर गुजरात CAIT के चेयरमैन प्रमोद भगत ने कहा कि व्यापार जगत नई आशा, विश्वास और आत्मविश्वास के साथ नए वर्ष में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विकास को और गति देने, निर्यात को सशक्त बनाने, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने तथा 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में निर्णायक कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

उन्होंने दोहराया कि देश का व्यापार समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास रखता है और सरकार के साथ साझेदारी में एक मजबूत, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर सम्मानित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

