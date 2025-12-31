लोकतेज WhatsApp channel
जनता के दिलों पर छाया थलापथी विजय का जिये तेरे ही सहारे

मुंबई, 31 दिसंबर (वेब वार्ता)। जैसे-जैसे साउथ इंडियन फिल्म जन नेताअपनी बहुप्रतीक्षित ब्लॉकबस्टर रिलीज़ के करीब पहुंच रही है, दर्शकों का उत्साह लगातार नए शिखर छू रहा है।

विदेशों में पहले ही जबरदस्त रिस्पॉन्स बटोर चुकी इस फिल्म ने अब भारतीय फैंस के लिए अपना पहला हिंदी गाना जिये तेरे ही सहारेरिलीज कर दिया है।

अब तक सामने आए म्यूज़िकल रिवील्स ने जहां दर्शकों को झकझोर कर रख दिया था, वहीं यह ट्रैक फिल्म की आत्मा बनकर उभरा है। यह गीत न सिर्फ कहानी की भावनात्मक गहराई को दर्शाता है,बल्कि फिल्म की विचारधारा को भी मजबूती देता है।

अनिरुद्ध रविचंदर की दमदार धुन और श्रीकृष्ण–विशाल मिश्रा की भावपूर्ण आवाज़ें इस गाने को भक्ति, संकल्प और अटूट विश्वास का सशक्त प्रतीक बनाती हैं। ऋतेश जी आर. राव के बोल भरोसे और अपनेपन की भावना को खूबसूरती से सामने रखते हैं, जिससे यह गीत एक ऐसे सामूहिक एंथम का रूप ले लेता है, जो अपने नेता को एक आंदोलन के तौर पर देखने वालों से जुड़ता है।

गाने के विज़ुअल्स में थलापथी विजय का पूरा रौब और मकसद साफ झलकता है। जन नेता के किरदार में वह जीप पर सवार होकर सामने आते हैं, जहां उनका आत्मविश्वास, करिश्मा और नेतृत्व स्क्रीन पर पूरी ताकत के साथ उभरता है। यह दृश्य प्रतीक है उस अटूट भरोसे का, जो जनता अपने
नेता पर करती है, उनके साथ भी और उनके लिए भी आगे बढ़ते हुए।

जिये तेरे ही सहारे और फिल्म के बाकी गाने एक बार फिर साबित करते हैं कि विजय–अनिरुद्ध की जोड़ी फैंस के लिए जादू से कम नहीं। यह वही केमिस्ट्री है, जो सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक सांस्कृतिक अनुभव बन जाती है।

केवीएन प्रोडक्शंस के बैनर तले वेंकट के. नारायण द्वारा निर्मित जन नेता 9 जनवरी 2026 को पोंगल के मौके पर दुनियाभर में रिलीज़ होने जा रही है। यह फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि यह थलापथी विजय के शानदार और ऐतिहासिक फिल्मी सफर का भव्य समापन मानी जा रही है।

