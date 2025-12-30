सूरत : साल 2025 में नए सिविल हॉस्पिटल में 26 ऑर्गन डोनेशन हुए

सूरत । सूरत के नए सिविल हॉस्पिटल में आज 89वां सफल ऑर्गन डोनेशन हुआ। सूरत के ओलपाड के रहने वाले 47 साल के ब्रेन-डेड संबरा कालू स्वैन को ब्रेन-डेड घोषित किए जाने के बाद, उनके परिवार ने दिल को छू लेने वाला फैसला लिया और उनका लिवर और दो किडनी डोनेट कर दीं। इससे तीन ज़रूरतमंद लोगों को नई ज़िंदगी मिलेगी।

मिली जानकारी के मुताबिक, ओडिशा के गंजम ज़िले के सोरिसामुल्ली के रहने वाले संबरा कालू स्वैन 27/12/2025 को रात 9:40 बजे ओलपाड के मास्मा में एक कंपनी में काम करते समय सीढ़ियों से गिर गए।

उन्हें तुरंत 108 के ज़रिए सूरत सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें इमरजेंसी रूम में भर्ती कराया गया। फिर आगे के इलाज के लिए आईसीयू में शिफ्ट करके इलाज शुरू किया गया।

30/12/2025 की रात को डॉ. आरएमओ डॉ. केतन नायक, डॉ. नीलेश काछड़िया, न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. जय पटेल और डॉ. केयूर प्रजापति ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया। गिरने से सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से उन्हें ब्रेन डेड बताया गया।

इसके बाद, डॉ. नीलेश कछड़िया, डॉ. केतन नायक, गुजरात नर्सिंग काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट इकबाल कड़ीवाला ने संबरा की पत्नी, बेटे और भाई के साथ-साथ परिवार के सदस्यों को ऑर्गन डोनेशन का महत्व समझाया।

यह फैसला लेते समय, मरीज की पत्नी सूर्यकांति स्वैन और भाइयों ने कहा कि ऑर्गन डोनेशन से किसी की जान बचाने और किसी को नई जिंदगी देने से बड़ा और क्या हो सकता है। ऐसी भावनाओं के साथ, परिवार के सदस्य भारी मन से ऑर्गन डोनेशन के लिए मान गए।

ब्रेन-डेड स्वर्गीय संबरा स्वैन का लिवर और दो किडनी अहमदाबाद के आईकेडी हॉस्पिटल ले जाया गया।सिविल हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. धारित्री परमार के गाइडेंस में, डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, सिक्योरिटी वालों और वॉलंटियर्स ने इस ऑर्गन डोनेशन प्रोसेस में अहम रोल निभाया।

नए सिविल हॉस्पिटल की लगातार इंसानियत भरी कोशिशों की वजह से, साल 2025 के दौरान 25 सफल ऑर्गन डोनेशन हुए हैं, जो सूरत के इंसानियत भरे मूल्यों और जागरूक नागरिकता का एक अनोखा उदाहरण है।