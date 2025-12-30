लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : नए साल में कला का उत्सव; चैंबर ऑफ कॉमर्स की तीन दिवसीय 'आर्ट एग्जीबिशन' 2 जनवरी से

वनिता आर्ट गैलरी में सजेगी 25 कलाकारों की कृतियाँ; सांसद मुकेश दलाल और लवजीभाई बादशाह करेंगे उद्घाटन

सूरत । कला और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नए साल के अवसर पर एक भव्य आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया है।

अठवा गेट स्थित वनिता आर्ट गैलरी में 2, 3 और 4 जनवरी, 2026 को होने वाली यह प्रदर्शनी शहरवासियों को रंगों और कलात्मक कहानियों की एक नई दुनिया से रूबरू कराएगी।

चैंबर के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने इस आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा इस प्रदर्शनी का मुख्य लक्ष्य स्थानीय कलाकारों को अपना हुनर दिखाने के लिए एक पेशेवर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है।

 यह प्रदर्शनी न केवल कला प्रेमियों और छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी, बल्कि शहर के व्यस्त जीवन के बीच दर्शकों को एक शांतिपूर्ण और रचनात्मक माहौल भी प्रदान करेगी।

 इस एग्जीबिशन में कुल 25 प्रतिभावान कलाकार हिस्सा ले रहे हैं।गैलरी में 45 पेंटिंग्स और 2 विशेष मूर्तियों (Sculptures) का प्रदर्शन किया जाएगा।

दर्शक प्रतिदिन सुबह 11:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक कलाकृतियों का आनंद ले सकेंगे।

उद्घाटन (2 जनवरी): शुक्रवार सुबह 11:30 बजे सूरत के सांसद मुकेशभाई दलाल और अवध ग्रुप के लवजीभाई बादशाह इस प्रदर्शनी का आधिकारिक उद्घाटन करेंगे।

विशिष्ट अतिथि (3 जनवरी) रविवार को वनिता विश्राम यूनिवर्सिटी के प्रोवोस्ट डॉ. दक्षेशभाई ठाकर और अवध यूटोपिया ग्रुप के दिलीपभाई उघाड़ कलाकारों का उत्साहवर्धन करने पहुंचेंगे।

सम्मान समारोह (4 जनवरी) सोमवार शाम 4:00 बजे भाग लेने वाले सभी कलाकारों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा।

यह प्रदर्शनी सूरत के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी, जहाँ हर आर्टवर्क अपनी एक अलग कहानी बयां करेगा। कला प्रेमियों के लिए यह एक ऐसा अवसर है जहाँ वे कलाकारों से सीधे संवाद कर सकते हैं और कला की विभिन्न विधाओं को करीब से समझ सकते हैं।

