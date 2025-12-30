'जॉय ऑफ गिविंग': एफआईए (FIA) ने अहमदाबाद में दिव्यांग बच्चों को बांटी 100 व्हीलचेयर, पूरे भारत में 500 व्हीलचेयर दान करने का संकल्प

अहमदाबाद - अमेरिका के पूर्वी तट के आठ राज्यों में भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े और प्रमुख गैर-लाभकारी संगठन, फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशंस (FIA NY-NJ-CT-NE) ने अहमदाबाद में दिव्यांग बच्चों की मदद के लिए अपना 'जॉय ऑफ गिविंग' (Joy of Giving) व्हीलचेयर दान अभियान सफलतापूर्वक संपन्न किया।

यह मानवीय पहल सोमवार, 29 दिसंबर 2025 को गुजरात के अहमदाबाद स्थित 'अपंग मानव मंडल' में आयोजित की गई।

इस सार्थक प्रयास के तहत, अहमदाबाद में जरूरतमंद बच्चों को 100 व्हीलचेयर दान की गईं। यह एफआईए द्वारा पूरे भारत में 500 व्हीलचेयर दान करने की व्यापक प्रतिबद्धता की शुरुआत है। शेष 400 व्हीलचेयर अन्य राज्यों में वितरित की जाएंगी, जिससे देश भर में दिव्यांग बच्चों की गतिशीलता, स्वतंत्रता और सम्मान को बढ़ावा मिलेगा। इस समारोह में एफआईए के चेयरमैन अंकुर वैद्य, विशिष्ट दाताओं और संगठन के नेतृत्वकर्ता उपस्थित थे।

20 लाख रुपये मूल्य की यह 'जॉय ऑफ गिविंग' पहल श्रीकांत अक्कापल्ली (एफआईए अध्यक्ष 2026), वैद्य परिवार और विशिष्ट दाताओं के उदार सहयोग से संभव हुई। इनमें एफआईए बोर्ड के सदस्य केनी देसाई, एफआईए बोर्ड के सदस्य अनिल बंसल, एफआईए उपाध्यक्ष प्रीति रे पटेल और एफआईए अध्यक्ष 2025 सौरिन पारिख शामिल हैं।

'क्योंकि हर बच्चा आगे बढ़ने का हकदार है' (Because Every Child Deserves to Move Forward) के सशक्त संदेश के साथ आयोजित इस कार्यक्रम ने शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चों के लिए सुगमता, समावेशन और समान अवसरों के महत्व को रेखांकित किया।

इस पहल पर विचार व्यक्त करते हुए, एफआईए के चेयरमैन अंकुर वैद्य ने कहा, "अपंग मानव मंडल का हमारा दौरा वास्तव में परिवर्तनकारी रहा है। इन असाधारण छात्रों के जज्बे ने हमें साहस और दृढ़ता के अमूल्य पाठ पढ़ाए हैं। एफआईए ऐसे मानवीय अभियानों को जारी रखने का संकल्प लेता है, ताकि हम एक अधिक समावेशी समाज के निर्माण में भागीदार बने रहें।"

अपंग मानव मंडल के मैनेजिंग ट्रस्टी और अध्यक्ष क्षितिश मदनमोहन ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, "इस नेक काम के लिए एफआईए के साथ जुड़कर हम अत्यंत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। एफआईए और उसके दाताओं की उदारता हमारे बच्चों के जीवन को बदल देगी।" उन्होंने अतिथियों को पारंपरिक 'दीप प्रगट्य' समारोह के लिए आमंत्रित किया।

अपंग मानव मंडल के महासचिव डॉ. कमल सी. शाह ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया और गहरी सराहना व्यक्त की। उन्होंने कहा, "अपंग मानव मंडल और उन बच्चों की ओर से, जिनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा, हम एफआईए, अंकुर वैद्य और उन सभी विशिष्ट दाताओं के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस पहल को संभव बनाया।"

यह पहल एफआईए की 2026 की थीम 'हार्मनी इन हेरिटेज' (Harmony in Heritage) के अनुरूप है, जो भारतीय प्रवासियों की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाती है। एफआईए साल भर कई कार्यक्रम आयोजित करता है, जिनमें डांस पे चांस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बिहार दिवस, ओडिशा स्थापना दिवस, गुजरात-महाराष्ट्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, टाइम्स स्क्वायर पर ध्वजारोहण के साथ इंडिया डे परेड, सिप्रियानी वॉल स्ट्रीट पर 'भारत बियॉन्ड बॉर्डर्स ग्रैंड गाला' और दिवाली सूप किचन शामिल हैं।

1970 में स्थापित, फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशंस (FIA) को यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेसनल रिकॉर्ड में आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। इसे भारत के प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इसके नाम दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हैं।