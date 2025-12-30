लोकतेज WhatsApp channel
मनोरंजन

इक्कीस की स्क्रीनिंग पर भावुक हुए सनी देओल और सलमान खान

मुंबई, 30 दिसंबर (वेब वार्ता)। मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म इक्कीस एक जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

इस फिल्म में अगस्त्य नंदा, सिमर भाटिया, जयदीप अहलावत के साथ दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। रिलीज से पहले मुंबई में फिल्म की एक विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल हुए।

इस मौके पर सनी देओल और सलमान खान की मौजूदगी खास रही, जहां दोनों कलाकार भावुक नजर आए।

स्क्रीनिंग के दौरान जब सनी देओल पहुंचे तो पैपराजी ने उनसे धर्मेंद्र के पोस्टर के साथ पोज देने का अनुरोध किया। तस्वीरें क्लिक कराने से पहले सनी अपने पिता की तस्वीर को कुछ पल तक देखते रहे और उनकी आंखें नम हो गईं। कैमरे के सामने मुस्कुराने की कोशिश के बावजूद उनकी भावनाएं साफ झलक रही थीं।

यह पल वहां मौजूद सभी लोगों के लिए बेहद भावुक बन गया। हाल ही में अपना 60वां जन्मदिन मना चुके सलमान खान भी स्क्रीनिंग के दौरान भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और पोज देते वक्त उनकी आंखें भी नम दिखीं। गौरतलब है कि धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ था।

ऐसे में इक्कीस की यह खास स्क्रीनिंग न सिर्फ एक फिल्मी इवेंट रही, बल्कि दिग्गज अभिनेता को दी गई एक भावभीनी श्रद्धांजलि भी बन गई।

