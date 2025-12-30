लोकतेज WhatsApp channel
क्रिकेट

महिला टी20 रैंकिंग में शेफाली और रेणुका ऊपर, दीप्ति नंबर एक पर बरकरार

दुबई, 30 दिसंबर (भाषा) भारत की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा आईसीसी महिला टी20 खिलाड़ियों की रैंकिंग में छठे स्थान पर पहुंच गई हैं ।

पूर्व शीर्ष बल्लेबाज 21 वर्ष की शेफाली ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 श्रृंखला में दूसरे मैच में 34 गेंद में नाबाद 69, तीसरे मैच में 42 गेंद में 79 और चौथे में 46 गेंद में 79 रन बनाये ।

चौथे टी20 में 80 रन बनाने वाली उपकप्तान स्मृति मंधाना तीसरे स्थान पर बनी हुई है जबकि जेमिमा रौड्रिग्स एक पायदान खिसककर 10वें स्थान पर हैं ।

अनुभवी हरफनमौला दीप्ति शर्मा गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर हैं जबकि रेणुका सिंह ठाकुर शीर्ष दस में पहुंच गई है ।

तीसरे मैच में चार विकेट लेने वाली रेणुका आठ पायदान चढकर संयुक्त छठे स्थान पर हैं । भारत की बायें हाथ की स्पिनर श्रीचरणी 17 पायदान चढकर 52चें और वैष्णवी शर्मा 390 पायदान चढकर 124वें स्थान पर है ।

श्रीलंका के लिये खब्बू सलामी बल्लेबाज हसिनी परेरा 114 पायदान चढकर 71वें स्थान पर पहुंच गई हैं ।

