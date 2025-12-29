दिल्ली में चांदी 3,650 रुपये चढ़कर रिकॉर्ड 2.4 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर

नयी दिल्ली, 29 दिसंबर (भाषा) कारोबारियों की लिवाली के कारण सोमवार को चांदी की कीमतों में लगातार पांचवें दिन रिकॉर्ड तेजी जारी रही। इससे राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में इसकी कीमत 3,650 रुपये बढ़कर 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम के नये शिखर पर पहुंच गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी।

शुक्रवार को चांदी की कीमत 2,36,350 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

इस साल अब तक, चांदी की कीमतों ने शानदार लाभ दिया है। यह 31 दिसंबर, 2024 को दर्ज 89,700 रुपये प्रति किलोग्राम से 167.55 प्रतिशत यानी 1,50,300 रुपये बढ़कर 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है।

इस बीच, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना अपने रिकॉर्ड स्तर से 500 रुपये टूटकर 1,41,800 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी कर के साथ) पर रहा। पिछले कारोबारी सत्र में यह 1,500 रुपये चढ़कर 1,42,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया था।

एलकेपी सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष, शोध विश्लेषक (कमोडिटी और करेंसी) जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोमवार को सोने में गिरावट रही। इसका कारण कारोबारियों की मुनाफावसूली है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने में भारी उतार-चढ़ाव के बीच इसकी कीमत लगभग 70 डॉलर गिरकर 4,463 डॉलर प्रति औंस रह गई।

विदेशी बाजारों में, हाजिर सोना 69.67 डॉलर यानी 1.54 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,462.96 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।

हाजिर चांदी अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से 4.06 डॉलर यानी 5.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 75.09 डॉलर प्रति औंस पर थी। तेजी के बाद साल के अंत में मुनाफावसूली के कारण इसमें गिरावट आई। यह एक समय 83.97 डॉलर प्रति औंस के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गयी थी।

त्रिवेदी ने कहा, ‘‘व्यापक रुझान अस्थिर बना हुआ है क्योंकि बाजार हाल की तेजी के बाद स्थितियों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। इस सप्ताह, फेडरल रिजर्व की बैठक के ब्योरे एक प्रमुख बाजार उत्प्रेरक साबित होंगे, जबकि अमेरिकी छुट्टियों की अवधि व्यापार के आकार को अपेक्षाकृत कम रख सकती है।’’