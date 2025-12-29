लोकतेज WhatsApp channel
तीन दिवसीय बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

कोलकाता, 29 दिसंबर (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के तीन दिवसीय दौरे पर सोमवार शाम को कोलकाता पहुंचे।

राज्य में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शाह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि शाह शाम करीब 7:25 बजे कोलकाता हवाई अड्डे पर पहुंचे और सीधे भाजपा कार्यालय चले गए, जहां वे विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की संगठनात्मक तैयारियों का जायजा लेंगे।

शाह के मंगलवार को कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन करने की भी उम्मीद है। शाह के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकें करने की भी संभावना है।

भाजपा नेता के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पदाधिकारियों के साथ एक बंद कमरे में बैठक करेंगे। इसके अलावा वे भाजपा के विधायकों, सांसदों और कोलकाता नगर निगम के पार्षदों के साथ अलग से बैठक करेंगे।

