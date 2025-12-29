सूरत : गोडादरा में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, 'दीपाराधना' उत्सव के साथ गूँजा स्वामी अय्यप्पा का जयकारा

सूरत। श्री तेलुगु धर्मक्षास्था सेवा समिति, सूरत द्वारा दीपाराधना महोत्सव का आयोजन पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया गया। गोडादरा क्षेत्र की सहजानंद सोसायटी स्थित अंबे माता मंदिर में कुटीरवासी स्वामी अय्यप्पा भक्तों के सान्निध्य में यह धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ।

दीपाराधना महोत्सव की शोभायात्रा मंगलभवन, पर्वत गांव से प्रारंभ होकर संजय नगर सर्कल, नाग मंदिर, महाप्रभुनगर सर्कल, ममता टॉकीज ग्राउंड होते हुए बजरंग नगर से गुजरकर पुनः सहजानंद सोसायटी स्थित अंबे माता मंदिर पहुंचकर पूर्ण हुई।

सूरत में तेलुगु समाज के अग्रणी बुच्चि रापोलु रामोलु (मास्टरजी) ने जानकारी देते हुए कहा कि इस अवसर पर केरल राज्य से आए स्वामी अय्यप्पा भक्त कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में अपनी आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। कलाकारों की वेशभूषा और स्वामी अय्यप्पा के दर्शन हेतु सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। काले वस्त्रों में सजे अय्यप्पा भक्तों और हाथों में दीप लिए महिलाओं की सहभागिता ने शोभायात्रा को विशेष आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किया।

शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले तेलुगुवासी अय्यप्पा भक्तों की भी इस आयोजन में बड़ी उपस्थिति रही। समिति द्वारा जानकारी दी गई कि 29 दिसंबर 2025 को अय्यप्पा अभिषेकम एवं महापडिपूजा का आयोजन किया जाएगा, जबकि 30 दिसंबर 2025 को अन्नप्रसादम कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके अलावा 9 और 10 जनवरी 2026 को ईरुमुडिकट्टु का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत भक्त स्वामी अय्यप्पा के दर्शन हेतु केरल स्थित मंदिर जाएंगे।

श्री तेलुगु धर्मक्षास्था सेवा समिति ने सभी श्रद्धालुओं से इन धार्मिक कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है।