सत्यजीत रे की फिल्म ‘अरण्येर दिन रात्रि’ पीवीआर आईनॉक्स में दोबारा रिलीज होगी

मुंबई, 29 दिसंबर (भाषा) सत्यजीत रे की वर्ष 1970 में आई फिल्म ‘अरण्येर दिन रात्रि’ नौ जनवरी को पीवीआर आईनॉक्स सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होने जा रही है।

यह इस बार ‘फोरके’ संस्करण में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में अंग्रेजी के उपशीर्षक के साथ रिलीज होगी।

शर्मिला टैगोर, सिमी गरेवाल, सौमित्र चटर्जी और अपर्णा सेन सहित अन्य कलाकारों वाली यह फिल्म शहर के चार बेफिक्र नौजवानों की कहानी है, जो अपनी नीरस शहरी जिंदगी से बचने के लिए झारखंड के जंगलों की सैर पर निकल पड़ते हैं।

वहां पहुंचकर उन्हें जीवन, प्रेम और पहचान के बारे में अपनी धारणाओं को लेकर गहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है।

सुनील गंगोपाध्याय के ‘अरण्येर दिन रात्रि’ उपन्यास पर आधारित और मूल रूप से 55 वर्ष से अधिक समय पहले रिलीज हुई फिल्म लिंग, वर्ग और विशेषाधिकार के बहुआयामी चित्रण के लिए प्रसिद्ध है।

इस वर्ष कान फिल्म उत्सव में ‘क्लासिक्स’ श्रेणी में इस फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसमें टैगोर और गरेवाल दोनों उपस्थित थे।

फिल्म को पियाली फिल्म्स के सहयोग से दोबारा रिलीज किया जा रहा है, जिसके पास ‘अरण्येर दिन रात्रि’ के अधिकार हैं।