लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
क्रिकेट

भूटान के सोनम येशे ने टी20 में विश्व रिकॉर्ड बनाया, आठ विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने

On
भूटान के सोनम येशे ने टी20 में विश्व रिकॉर्ड बनाया, आठ विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने

नयी दिल्ली, 29 दिसंबर (भाषा) भूटान के स्पिनर सोनम येशे पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में आठ विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं।

ईएसपीएनक्रिकइंफो के अनुसार बाएं हाथ के स्पिनर सोनम येशे ने 26 दिसंबर को भूटान के गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी में म्यांमार के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की।

इस 22 वर्षीय गेंदबाज ने सात रन देकर आठ विकेट लिए जिससे भूटान ने म्यांमार को 45 रन पर आउट कर दिया। इससे पहले भूटान ने नौ विकेट पर 127 रन बनाए थे।

भूटान क्रिकेट ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘‘एक यादगार स्पेल। सोनम येशे ने अविश्वसनीय प्रदर्शन करके चार ओवर में सात रन देकर आठ विकेट लिए और इस तरह से नया विश्व रिकॉर्ड बनाया।’’

इससे पहले किसी भी गेंदबाज ने किसी भी तरह के टी20 मैच में आठ विकेट लेने का कारनामा नहीं किया था।

इससे पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड मलेशिया के तेज गेंदबाज स्याजरुल इद्रस के नाम था, जिन्होंने 2023 में चीन के खिलाफ आठ रन देकर सात विकेट लिए थे।

इनके अलावा बहरीन के अली दाऊद ही एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में सात विकेट लिए हैं। उन्होंने इस साल की शुरुआत में भूटान के खिलाफ 19 रन देकर सात विकेट हासिल किए थे।

अगर टी20 मैचों की बात करें तो नीदरलैंड के ऑलराउंडर कॉलिन एकरमैन ने 2019 में लीसेस्टरशर की तरफ से बर्मिंघम बियर्स के खिलाफ 18 रन देकर सात विकेट जबकि बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने इस साल के शुरू में दरबार राजशाही के लिए खेलते हुए ढाका कैपिटल्स के खिलाफ 19 रन देकर सात विकेट चटकाए थे।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Bhutan Cricket

Related Posts

सूर्यवंशी और गनी की तूफानी बल्लेबाजी से बिहार ने बनाया विश्व रिकॉर्ड

सूर्यवंशी और गनी की तूफानी बल्लेबाजी से बिहार ने बनाया विश्व रिकॉर्ड

एशेज: कैरी और ख्वाजा के नाम पर रहा तीसरे टेस्ट मैच का पहला दिन

एशेज: कैरी और ख्वाजा के नाम पर रहा तीसरे टेस्ट मैच का पहला दिन

एशेज में खिलाड़ी बांह पर काली पट्टी बांधकर बॉन्डी गोलीबारी के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देंगे

एशेज में खिलाड़ी बांह पर काली पट्टी बांधकर बॉन्डी गोलीबारी के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देंगे

श्रीलंका पर अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए उतरेगी भारतीय महिला टीम

श्रीलंका पर अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए उतरेगी भारतीय महिला टीम