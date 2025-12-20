लोकतेज WhatsApp channel
T20 वर्ल्ड कप 2026: सूर्यकुमार यादव बने कप्तान, लेकिन शुभमन गिल के बाहर होने पर भड़के सुनील गावस्कर; चयनकर्ताओं पर उठाए सवाल

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। इस बार टीम की कमान स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को सौंपी गई है, लेकिन इस घोषणा के साथ ही एक बड़े विवाद ने जन्म ले लिया है। टीम से स्टार ओपनर शुभमन गिल और ईशान किशन का पत्ता कट गया है, जिसने क्रिकेट जगत और प्रशंसकों को हैरान कर दिया है।

चयनकर्ताओं ने एक 'परिचित' दिखने वाली टीम पर भरोसा जताया है, जिसमें सूर्या के नेतृत्व में निरंतरता को प्राथमिकता दी गई है। हालांकि, शुभमन गिल जैसे स्थापित खिलाड़ी को बाहर रखने के फैसले ने पूर्व दिग्गजों को सोचने पर मजबूर कर दिया है।

शुभमन गिल को टीम में जगह न मिलने पर महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। 'एनडीटीवी स्पोर्ट्स' (NDTV Sports) के अनुसार, गावस्कर इस फैसले से पूरी तरह स्तब्ध हैं। उन्होंने चयनकर्ताओं की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी खिलाड़ी को केवल हालिया फॉर्म के आधार पर इतने बड़े टूर्नामेंट से बाहर करना सही नहीं है। गिल का बचाव करते हुए गावस्कर ने क्रिकेट की मशहूर कहावत दोहराई और कहा, "फॉर्म अस्थायी है, लेकिन क्लास स्थायी होती है।" गावस्कर का मानना है कि गिल की तकनीक और बड़े मैचों का अनुभव टीम के लिए अमूल्य साबित हो सकता था।

रिपोर्ट के मुताबिक, ईशान किशन को भी टीम में जगह नहीं मिली है, जिससे यह साफ है कि टीम प्रबंधन अब टी20 की विशिष्ट जरूरतों और आक्रामक बल्लेबाजी की ओर अधिक ध्यान दे रहा है। सूर्यकुमार यादव, जो वर्तमान में दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाजों में से एक हैं, अब एक ऐसी टीम का नेतृत्व करेंगे जिसमें कई पुराने चेहरे तो हैं, लेकिन गिल और किशन जैसे युवाओं की कमी चर्चा का विषय बनी हुई है।

गावस्कर की इस तीखी प्रतिक्रिया ने सोशल मीडिया और क्रिकेट गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। जहां एक तरफ सूर्यकुमार यादव की कप्तानी पर भरोसा जताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ गिल जैसे 'क्लास' खिलाड़ी को बाहर रखने के जोखिम पर भी चर्चा हो रही है। अब सारा दारोमदार सूर्या और उनकी इस टीम पर होगा कि वे आगामी वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं के इस कड़े फैसले को सही साबित करें।

