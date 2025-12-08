गिल, हार्दिक की होगी वापसी, टी20 विश्व कप के लिए तैयारी करेगा भारत

कटक, आठ दिसंबर (भाषा) शुभमन गिल और हार्दिक पंड्या की वापसी से मजबूती हासिल करने वाली मौजूदा टी20 विश्व चैंपियन भारतीय टीम मंगलवार को यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की श्रृंखला के पहले मैच के साथ अगले साल स्वदेश में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए अपनी तैयारियों की शुरुआत करेगी।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली यह श्रृंखला फरवरी में होने वाले विश्व कप के लिए भारत की औपचारिक तैयारी का आगाज है। विश्व कप से पहले भारतीय टीम 10 टी20 मैच खेलेगी। दक्षिण अफ्रीका के बाद वह न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पांच मैच की श्रृंखला खेलेगी। विश्व कप में भारत अपना पहला मैच सात फरवरी को वानखेड़े में अमेरिका के खिलाफ खेलेगा।

भारतीय टीम इन दोनों श्रृंखला में स्पष्ट नजरिये के साथ उतरेगी जिसमें इसका मुख्य लक्ष्य विश्व कप से पहले खिलाड़ियों की भूमिका तय करना और उपयुक्त संयोजन तैयार करना होगा।

पिछले वर्ष विश्व कप जीतने के बाद से भारत ने टी20 में दमदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप में उसने लगातार आठ मैच जीतकर खिताब जीता था। तब से भारत ने अपनी जीत का आंकड़ा 26 मैच तक पहुंचा दिया है जिसमें एशिया कप में लगातार सात मैच जीतना भी शामिल है। इस बीच भारतीय टीम को केवल चार मैच में हार मिली।

इस अवधि में भारतीय टीम ने कोई टी20 श्रृंखला नहीं हारी है और अब उसका लक्ष्य उस टीम के खिलाफ अपनी धार को और अधिक मजबूत करना होगा जिसे उसने टी20 विश्व कप फाइनल में हराया था।

गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में गर्दन में अकड़न के कारण बाहर हो जाने के बाद वापसी कर रहे हैं। पिछले आईपीएल से लगातार क्रिकेट खेलने के कारण और भारत के आगामी व्यस्त सत्र को देखते हुए उनके कार्यभार प्रबंधन पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

लेकिन 33 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 29.89 की औसत से 837 रन बनाने वाले गिल के लिए यह श्रृंखला आईसीसी प्रतियोगिता से पहले अच्छी तैयारी करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

गिल की वापसी से अभिषेक शर्मा के साथ उनकी मजबूत सलामी जोड़ी बनेगी। अभिषेक ने ऑस्ट्रेलिया में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 163 रन बनाए थे और वह भारत की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। इसके बाद उन्होंने घरेलू स्तर पर भी अच्छा प्रदर्शन किया है।

सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट में पंजाब के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 50.66 की औसत और 249 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 304 रन बनाए, जिसमें बंगाल के खिलाफ 52 गेंदों में 148 रन की तूफानी पारी भी शामिल है।

भारत के लिए हार्दिक पंड्या की वापसी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एशिया कप के दौरान क्वाड्रिसेप्स की चोट के कारण दो महीने से अधिक समय तक बाहर रहने वाले इस ऑलराउंडर ने शानदार वापसी करते हुए मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की तरफ से एक मैच में 42 गेंदों में नाबाद 77 रन बनाए और फिर चार ओवर में 52 रन देकर एक विकेट लिया।

हार्दिक टीम के अन्य खिलाड़ियों से एक दिन पहले यहां पहुंच गए थे और उन्होंने बाराबती स्टेडियम में अकेले अभ्यास भी किया था। उनकी वापसी से भारतीय टीम को आवश्यक संतुलन मिलेगा।

कप्तान सूर्यकुमार यादव की लंबे समय से खराब फॉर्म इस श्रृंखला से पहले चर्चा का मुख्य विषय रहा है। आईपीएल में उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए 717 रन बनाए थे लेकिन इसके बाद वह अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए।

पिछले साल जुलाई में पूर्णकालिक टी20 कप्तान के रूप में पदभार संभालने के बाद से वह 15 पारियों में 184 रन ही बना पाए और उनका औसत 15.33 रहा। यही नहीं उनका स्ट्राइक रेट भी 127.77 तक गिर गया जबकि 2022 में यह 187 था। सूर्यकुमार के लिए विश्व कप से पहले यह श्रृंखला बेहद महत्वपूर्ण होगी क्योंकि मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी वह पांच मैचों में 165 रन ही बना सके थे।

विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका में संजू सैमसन और जितेश शर्मा के बीच मुकाबला है। ऑस्ट्रेलिया में सैमसन ने केवल एक बार बल्लेबाजी की जब उन्हें तीसरे नंबर पर भेजा गया। इसके बाद जितेश को अंतिम तीन टी20 मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया।

भारत की विश्व कप जीत के बाद से सैमसन सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने सलामी बल्लेबाज़ के रूप में तीन शतक लगाए हैं। इनमें से दो शतक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में लगाए गए थे। लेकिन गिल की उपकप्तान के रूप में वापसी ने सैमसन को निचले क्रम में एक ऐसी भूमिका में धकेल दिया है जिसे टी20 क्रिकेट में उन्होंने शायद ही पहले कभी निभाई हो।

सैमसन ने मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी अच्छा प्रदर्शन किया जिसमें उन्होंने दो अर्धशतक लगाए। दूसरी तरफ जितेश का छह मैच में सर्वोच्च स्कोर 41 रन रहा।

दक्षिण अफ्रीका के लिए यह अच्छी खबर है कि पिछले साल के टी20 विश्व कप फाइनल के बाद से बाहर रहे तेज गेंदबाज एनरिक नोर्किया की टीम में वापसी हुई है जिससे उसका गेंदबाजी आक्रमण मजबूत हो गया है।

मार्को यानसन का एक अदद ऑलराउंडर बनने की राह पर अग्रसर हैं। उन्होंने रांची में पहले वनडे में 39 गेंद पर 70 रन की पारी खेलकर अपने बल्लेबाजी कौशल का शानदार नमूना पेश किया था।

बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज भी सीमित ओवरों की टीम में वापसी कर रहे हैं, हालांकि दक्षिण अफ्रीका को स्टार बल्लेबाज टोनी डी जॉर्जी और युवा तेज गेंदबाज क्वेना मफाका की कमी खलेगी जो चोट के कारण पांच मैचों की श्रृंखला से बाहर हो गए हैं।

टीम इस प्रकार हैं:

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती।

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्क्रम (कप्तान), ओटिनिल बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, डोनोवन फेरेरिया, रीज़ा हेंड्रिक्स, मार्को यानसन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्किया, ट्रिस्टन स्टब्स।

मैच भारतीय समयानुसार शाम सात बजे शुरू होगा।