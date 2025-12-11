लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
क्रिकेट

डिकॉक का अर्धशतक, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को दिया 214 रन का लक्ष्य

On
डिकॉक का अर्धशतक, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को दिया 214 रन का लक्ष्य

मुल्लांपुर (न्यू चंडीगढ़), 11 दिसंबर (भाषा) दक्षिण अफ्रीका ने विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक (90 रन) की धमाकेदार अर्धशतकीय पारी से बृहस्पतिवार को यहां पांच मैच की श्रृंखला के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के खिलाफ चार विकेट पर 213 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया।

डिकॉक की 46 गेंद की पारी में सात छक्के और पांच चौके जड़े थे। उन्होंने एडन मारक्रम (29 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 47 गेंद में 83 रन की भागीदारी निभाई। अंत में डोनोवन फरेरा ने नाबाद 30 रन और डेविड मिलर ने नाबाद 20 रन का योगदान दिया।

भारतीय गेंदबाजों में वरुण चकव्रर्ती ने 29 रन देकर दो विकेट झटके। अक्षर पटेल ने एक विकेट लिया। भारत ने अंतिम 10 ओवर में 123 रन लुटाए।

दक्षिण अफ्रीका की पारी में 15 छक्के और 10 चौके शामिल रहे।

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। डिकॉक पहले ओवर में तीसरी गेंद पर रन आउट होने से बचे। उन्होंने अगली गेंद पर दो रन बनाकर खाता खोलने के बाद अर्शदीप (चार ओवर में 54 रन) की पांचवीं गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर पर छक्के के लिए भेज दिया। फिर तीसरे ओवर में इसी गेंदबाज पर एक छक्का और एक चौका लगाया।

रीजा हेंड्रिक्स (08) और डिकॉक ने अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह (चार ओवर में 45 रन) पर एक एक छक्का लगाया।

सूर्यकुमार ने पांचवें ओवर में स्पिनरों को लगाया और उन्हें पहली सफलता हेंड्रिक्स के रूप में मिली। वरुण चक्रवर्ती ने आते ही पहली ही गेंद पर हेंड्रिक्स को बोल्ड कर दिया।

पर डिकॉक ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना जारी रखा। उन्होंने अक्षर पटेल पर छक्का और चौका जड़कर दक्षिण अफ्रीका को पावरप्ले में एक विकेट पर 53 रन तक पहुंचाया।

इस तरह डिकॉक ने नौंवे ओवर में 26 गेंद में अर्धशतक जड़ दिया। अर्शदीप पर दबाव साफ दिख रहा था जिसका नतीजा यह रहा है कि उन्होंने टीम के 11वें ओवर में सात वाइड से 13 गेंद डाली जिसमें 18 रन बने।

मारक्रम 12वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती पर लगातार दो छक्के लगाने के बाद डीप मिडविकेट पर अक्षर पटेल के हाथों लपके गए।

डिकॉक अपने अर्धशतक को शतक में बदलने की ओर बढ़ रहे थे लेकिन विकेटकीपर जितेश शर्मा ने उन्हें रन आउट कर दिया।

अंत में फरेरा और मिलर ने स्कोर 200 रन के पार कराया।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: India South Africa Cricket

Related Posts

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की

भारत ने श्रीलंका में फंसे अपने नागरिकों के अंतिम समूह को निकाला, राहत प्रयासों में तेजी

भारत ने श्रीलंका में फंसे अपने नागरिकों के अंतिम समूह को निकाला, राहत प्रयासों में तेजी

शेफाली आईसीसी की महीने की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार की दौड़ में

शेफाली आईसीसी की महीने की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार की दौड़ में

भारत, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल 10 दिसंबर से तीन दिवसीय वार्ता शुरू करेगा: सूत्र

भारत, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल 10 दिसंबर से तीन दिवसीय वार्ता शुरू करेगा: सूत्र