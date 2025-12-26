लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
क्रिकेट

चौथे एशेज टेस्ट के पहले दिन रिकॉर्ड 20 विकेट गिरे

On
चौथे एशेज टेस्ट के पहले दिन रिकॉर्ड 20 विकेट गिरे

मेलबर्न, 26 दिसंबर (एपी) आस्ट्रेलियाई टीम 152 रन पर आउट हो गई लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड पर पहली पारी में 42 रन की बढत बना ली और चौथे एशेज टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को रिकॉर्ड 20 विकेट गिर गए ।

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ‘बॉक्सिंग डे’ टेस्ट के लिये रिकॉर्ड 94199 दर्शक पहुंचे थे जबकि पिछला रिकॉर्ड 93013 का था जो आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 2015 विश्व कप फाइनल के दौरान दर्ज किया गया था ।

आस्ट्रेलिया ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के चार रन बनाये थे और उसके पास अब 46 रन की बढत है ।

जोश टंग ने 45 रन देकर पांच विकेट लिये और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड ने मेजबान टीम को सस्ते में आउट कर दिया । जवाब में इंग्लैंड की टीम 29 . 5 ओवर में 110 रन पर आउट हो गई । माइकल नेसेर ने 45 रन देकर चार विकेट लिये ।

आस्ट्रेलिया ने पहले तीन टेस्ट जीतकर श्रृंखला 11 दिन के भीतर ही अपने नाम कर ली है ।

आस्ट्रेलिया ने पहले छह ओवर में 27 रन बनाये । इसके बाद ट्रेविस हेड (12) को गुस एटकिंसन ने सस्ते में आउट किया । टंग ने जेक वेदराल्ड (10) को पवेलियन भेजा और उनका अगला शिकार मार्नस लाबुशेन (छह) बने जो पहली स्लिप में कैच देकर लौटे । आस्ट्रेलिया के तीन विकेट 34 रन पर गिर गए थे ।

कप्तान स्टीव स्मिथ को टंग ने जब आउट किया तब स्कोर 51 रन था । अनुभवी उस्मान ख्वाजा 29 रन बनाकर एटकिंसन की गेंद पर आउट हुए । उस समय स्कोर पांच विकेट पर 89 रन था और दो रन बाद एलेक्स कैरी ने गली में कैच थमा दिया ।

नेसेर (35) और कैमरन ग्रीन (17) ने 52 रन की साझेदारी की लेकिन ग्रीन के रन आउट होने पर यह साझेदारी टूट गई ।

टंग ने नेसेर और स्कॉट बोलैंड (0) को अपने 12वें ओवर की पहली दो गेंदों पर आउट किया ।

जवाब में इंग्लैंड ने पांचवें ओवर में तीन विकेट आठ रन पर गंवा दिये थे । जैक क्रॉली (पांच), जैकब बेथेल (दो) और बेन डकेट (दो) जल्दी आउट हो गए । जो रूट खाता भी नहीं खोल सके । हैरी ब्रूक ने 34 गेंद में 41 रन बनाये और पांचवें विकेट के लिये बेन स्टोक्स के साथ 50 रन जोड़े ।

बोलैंड ने ब्रूक, जैमी स्मिथ (दो) और विल जैक्स (पांच) को लगातार तीन गेंदों पर आउट किया । स्टोक्स 16 रन बनाकर स्लिप में कैच देकर लौटे ।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: England Australia Cricket

Related Posts

डिकॉक का अर्धशतक, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को दिया 214 रन का लक्ष्य

डिकॉक का अर्धशतक, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को दिया 214 रन का लक्ष्य

एशेज में खिलाड़ी बांह पर काली पट्टी बांधकर बॉन्डी गोलीबारी के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देंगे

एशेज में खिलाड़ी बांह पर काली पट्टी बांधकर बॉन्डी गोलीबारी के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देंगे

वीर . कार्तिक पर 30 लाख डॉलर : ‘बूढों की फौज’ से ‘जेन जेड’ की ओर बढती चेन्नई सुपर किंग्स

वीर . कार्तिक पर 30 लाख डॉलर : ‘बूढों की फौज’ से ‘जेन जेड’ की ओर बढती चेन्नई सुपर किंग्स

इशान किशन के शतक से झारखंड ने हरियाणा को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती

इशान किशन के शतक से झारखंड ने हरियाणा को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती