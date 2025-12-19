लोकतेज WhatsApp channel
खेल

हेड के नाबाद शतक से ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे एशेज टेस्ट में बनाई 356 रन की बढ़त

एडिलेड, 19 दिसंबर (एपी) ट्रेविस हेड ने घरेलू मैदान एडिलेड ओवल पर लगातार चौथे टेस्ट में शतक बनाने के बाद अपने हेलमेट और दस्ताने उतारे और फिर घुटनों के बल बैठने कर  पिच को चूम लिया।

ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक चार विकेट पर 271 रन बनाकर कुल 356 रन की बढ़त के साथ मैच पर अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली है। 

हेड को 99 रन पर एक बड़ा जीवनदान मिला जब उन्होंने जोफ्रा आर्चर की गेंद पर करारा प्रहार किया और गली में खड़े हैरी ब्रूक ने कैच टपका दिया। इससे पहले उन्होंने जो रूट की एक स्पिन गेंद को ऑन-साइड में खेला और एक रन लेने के लिए दौड़े, लेकिन उनके साथी बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने उन्हें वापस भेज दिया।

ऑस्ट्रेलिया के इस बेखौफ बल्लेबाज ने 99 रन पर रहते हुए उन्होंने आठ गेंदों का सामना करने के बाद जोखिम लेने का मन बनाया और जो रूट की गेंद पर क्रीज से बाहर निकल कर गेंदबाज के सिर से ऊपर से चौका लगाकर अपना 11वां टेस्ट शतक पूरा किया।

 पर्थ में पारी का आगाज करने के लिए भेजे जाने के बाद से पांच पारियों में उनका दूसरा शतक था। पर्थ में उनकी मैच जिताने वाली पारी ने ऑस्ट्रेलिया को श्रृंखला के पहले मैच में आठ विकेट से जीत दिलाई थी।

तीसरे दिन का खेल खत्म होते समय हेड 142 रन बनाकर नाबाद थे। उन्होंने पांचवें विकेट के लिए दक्षिण ऑस्ट्रेलिया टीम के अपने साथी खिलाड़ी कैरी (52) के साथ 122 रन की अटूट साझेदारी कर ली है। 

ब्रुक ने इससे पहले  जोश टोंग की गेंदबाजी पर मार्नस लाबुशेन (13) और कैमरून ग्रीन (सात) का स्लिप में शानदार कैच लपका था लेकिन हेड का कैच टपकाना टीम के लिए महंगा साबित हुआ।

ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले दिन की शुरुआती सत्र में इंग्लैंड को 286 रनों पर आउट करने के बाद दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी से मजबूत बढ़त बना ली।

बेन स्टोक्स ने सुबह के सत्र में जोफ्रा आर्चर के साथ नौवें विकेट के लिए रिकॉर्ड 106 रनों की साझेदारी करके इंग्लैंड के एशेज अभियान में जान फूंकने की कोशिश की। इस साझेदारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी की बढ़त 85 रन तक सिमट गयी। यह एडिलेड में इंग्लैंड के लिए नौवें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है।

मिचेल स्टार्क की गेंद पर 83 रन पर बोल्ड होने के बाद स्टोक्स निराशा में खुद को कोसते हुए मैदान से बाहर निकले। उन्होंने 198 गेंद की पारी में संयमित पारी में आठ चौके लगाये जबकि आर्चर ने 51 रन का योगदान दिया।

ऑस्ट्रेलिया ने लंच से पहले ब्रायडन कार्स की गेंद पर जेक वेदरल्ड (एक) का विकेट गंवाया।  वेदरल्ड ने मैदानी अंपायर के पगबाधा के फैसले का खिलाफ रिव्यू का सहारा लिया होता तो वह आउट होने से बच जाते। लंच के समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट पर 17 रन था।

दिन के दूसरे सत्र में ऑस्ट्रेलिया ने 102 रन जोड़ते हुए मार्नस लाबुशेन (13) का विकेट गंवाया जबकि चाय के विश्राम के बाद उस्मान ख्वाजा (40) ने तीसरे विकेट के लिए हेड के साथ 86 रन की साझेदारी के साथ मैच पर ऑस्ट्रेलिया की पकड़ मजबूत बनाये रखी।

पहली पारी में खाता खोलने में नाकाम रहे ग्रीन दूसरी पारी में प्रभावित नहीं कर सके और सात रन बनाकर आउट हुए।

इंग्लैंड  ने दिन की शुरुआत आठ विकेट पर 213 रन से की।

ऑस्ट्रेलिया आखिरी दो विकेट जल्दी से लेना चाहता था लेकिन स्टोक्स और आर्चर डटे रहे। आर्चर ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में पांच विकेट भी लिये थे।

स्टोक्स ने स्कॉट बोलैंड की गेंद पर आगे बढ़कर चौका लगाया और 89 गेंदों में 50 रन की साझेदारी पूरी की। इसके बाद उन्होंने 159 गेंदों में एक रन लेकर अपना 37वां अर्धशतक पूरा किया। टेस्ट क्रिकेट में यह उनका सबसे धीमा अर्धशतक लेकिन उनकी टीम के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण अर्धशतक था।

इसके बाद इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों ने पुरानी गेंद पर आक्रामक खेल दिखाना शुरू किया, जिसमें आर्चर ने अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन के खिलाफ लॉन्ग-ऑन के ऊपर से छक्का मारा।  स्टोक्स ने 73वें ओवर में बोलैंड के खिलाफ शानदार कवर ड्राइव लगाकर चार रन बटोरे।

आर्चर ने कप्तान पैट कमिंस की गेंद पर एक रन के साथ 97 गेंद में अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। इस रन के साथ ही इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की बढ़त को 100 रन से कम कर दिया।

स्टोक्स हालांकि स्टार्क की अंदर आती गेंद पर बोल्ड हो गये जिसके बाद बोलैंड ने आर्चर को चलता कर इंग्लैंड की पहली पारी समेट दी।

Tags: England Australia Cricket

