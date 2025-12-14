जायसवाल के शतक से मुंबई ने हरियाणा को हराया, राजस्थान पर हैदराबाद की आसान जीत

अम्बी (पुणे), 14 दिसंबर (भाषा) टी20 टीम में राष्ट्रीय चयनकर्ताओं द्वारा अनदेखी के बाद यशस्वी जायसवाल ने रविवार को यहां सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सुपर लीग बी मैच में 48 गेंद में शतक जड़कर गत चैंपियन मुंबई की हरियाणा पर चार विकेट की जीत में अहम भूमिका निभाई।

सुपर लीग के अपने पहले मैच में हैदराबाद के खिलाफ एकतरफा हार के बाद जायसवाल (50 गेंद में 101 रन) और सरफराज खान (24 गेंद में 64 रन) की पारियों से मुंबई ने हरियाणा के 235 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 17.3 ओवर में छह विकेट पर 238 रन बनाकर जीत दर्ज की।

जायसवाल और सरफराज ने सिर्फ 6.1 ओवर में 88 रन जोड़कर मुंबई की फाइनल के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीद जीवंत रखी।

मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान जायसवाल ने मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का 50 हजार रुपये का चैक लेने के लिए अपने साथ सरफराज को भी बुलाया।

इससे पहले हरियाणा के कप्तान अंकित कुमार (42 गेंद में 89 रन) और प्रतिभावान ऑलराउंडर निशांत सिंधू (38 गेंद में 63 रन) ने सिर्फ 8.1 ओवर में 110 रन जोड़कर टीम को 20 ओवर में तीन विकेट पर 234 रन तक पहुंचाया।

मुंबई के लिए अनुभवी अजिंक्य रहाणे ने 10 गेंद में 21 रन बनाए।

हरियाणा के तेज गेंदबाजों ने 125 से 130 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी की जिससे मुंबई के बल्लेबाजों के लिए सपाट पिच पर रन बनाना आसान हो गया।

जायसवाल ने पुल और रैंप शॉट खेले। उन्होंने अपनी पारी में 16 चौके मारे।

सरफराज ने भी सिर्फ 16 गेंद में अर्धशतक के साथ आईपीएल नीलामी के लिए अपना दावा मजबूत किया।

राष्ट्रीय टीम में शामिल शुभमन गिल की शीर्ष क्रम में फॉर्म काफी प्रभावशाली नहीं है और ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला से पहले चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर और मुख्य कोच गौतम गंभीर की नजरें जायसवाल पर रहेंगी।

अनुभवी तन्मय अग्रवाल और राहुल बुद्धि की अर्धशतकीय पारियों और भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के दो विकेट से हैदराबाद ने राजस्थान को छह विकेट से हराकर सुपर लीग में लगातार दूसरी जीत दर्ज की।

हैदराबाद दो जीत के बाद ग्रुप बी में आठ अंकों के साथ शीर्ष पर है। उसके बाद हरियाणा और मुंबई हैं, जिनके चार-चार अंक हैं। राजस्थान अभी तक अपना खाता भी नहीं खोल पाया है।

महिपाल लोमरोर की 35 गेंदों में 48 रनों की पारी की बदौलत राजस्थान ने नौ विकेट पर 178 रन बनाये। लक्ष्य का पीछा करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल ने 41 गेंदों में 73 रन बनाए, जबकि बुद्धि ने 36 गेंदों में 55 रन बनाए। दोनों की 95 रन की साझेदारी से हैदराबाद ने 17.1 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया।

सिराज ने 23 रन देकर दो विकेट लिये जबकि चामा मिलिंद और तन्मय त्यागराजन ने तीन-तीन विकेट लिए।