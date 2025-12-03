दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 श्रृंखला में वापसी करेंगे गिल

रायपुर, तीन दिसंबर (भाषा) भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल गर्दन की चोट से उबर गए हैं और वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 श्रृंखला में उप कप्तान के रूप में टीम में वापसी करेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। इस कारण वह गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट और मौजूदा एकदिवसीय श्रृंखला में नहीं खेल पाए।

बीसीसीआई सूत्र ने कहा, ‘‘गिल पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और उप कप्तान के रूप में वापसी करेंगे।’’

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैच की टी20 श्रृंखला नौ दिसंबर से कटक में शुरू होगी। इसके लिए टीम की घोषणा दिन में बाद में की जाएगी। सूर्यकुमार यादव भारत के नियमित टी20 कप्तान हैं।

सूत्र ने इन अटकलों को भी खारिज कर दिया कि बोर्ड के अधिकारी सीनियर खिलाड़ियों विराट कोहली और रोहित शर्मा तथा मुख्य कोच गौतम गंभीर के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा करने के लिए बैठक करने की योजना बना रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘श्रृंखला के बीच में कोई बैठक नहीं होगी। हम श्रृंखला समाप्त होने के बाद देखेंगे कि क्या करना है।’’

भारत टेस्ट श्रृंखला 0-2 से हार गया था।