लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
क्रिकेट

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 श्रृंखला में वापसी करेंगे गिल

On
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 श्रृंखला में वापसी करेंगे गिल

रायपुर, तीन दिसंबर (भाषा) भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल गर्दन की चोट से उबर गए हैं और वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 श्रृंखला में उप कप्तान के रूप में टीम में वापसी करेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। इस कारण वह गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट और मौजूदा एकदिवसीय श्रृंखला में नहीं खेल पाए।

बीसीसीआई सूत्र ने कहा, ‘‘गिल पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और उप कप्तान के रूप में वापसी करेंगे।’’

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैच की टी20 श्रृंखला नौ दिसंबर से कटक में शुरू होगी। इसके लिए टीम की घोषणा दिन में बाद में की जाएगी। सूर्यकुमार यादव भारत के नियमित टी20 कप्तान हैं।

सूत्र ने इन अटकलों को भी खारिज कर दिया कि बोर्ड के अधिकारी सीनियर खिलाड़ियों विराट कोहली और रोहित शर्मा तथा मुख्य कोच गौतम गंभीर के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा करने के लिए बैठक करने की योजना बना रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘श्रृंखला के बीच में कोई बैठक नहीं होगी। हम श्रृंखला समाप्त होने के बाद देखेंगे कि क्या करना है।’’

भारत टेस्ट श्रृंखला 0-2 से हार गया था।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: India Shubhman Gill Cricket

Related Posts

भारत 2025 में सात प्रतिशत जीडीपी वृद्धि के साथ उभरते बाजारों की वृद्धि में होगा अग्रणी: मूडीज रेटिंग्स

भारत 2025 में सात प्रतिशत जीडीपी वृद्धि के साथ उभरते बाजारों की वृद्धि में होगा अग्रणी: मूडीज रेटिंग्स

भारत, यूरोपीय संघ 27 जनवरी को एफटीए, रणनीतिक एजेंडा को दे सकते हैं अंतिम रूप

भारत, यूरोपीय संघ 27 जनवरी को एफटीए, रणनीतिक एजेंडा को दे सकते हैं अंतिम रूप

गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई दिल्ली पहुंचा, एनआईए ने गिरफ्तार किया

गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई दिल्ली पहुंचा, एनआईए ने गिरफ्तार किया

दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद घरेलू स्तर के सीनियर खिलाड़ियों को टेस्ट टीम में मिल सकती है जगह

दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद घरेलू स्तर के सीनियर खिलाड़ियों को टेस्ट टीम में मिल सकती है जगह