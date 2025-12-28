प्रभास ने संजय दत्त की सरहाना की, कहा "पर्दे पर उनकी मौजूदगी ही काफी है"

नयी दिल्ली, 28 दिसंबर (भाषा) अभिनेता प्रभास ने अपनी आगामी फिल्म "द राजा साब" के सह-कलाकार संजय दत्त की सराहना करते हुए कहा कि पर्दे पर केवल उनकी मौजूदगी ही काफी है।

"द राजा साब" 'पीपुल मीडिया फैक्ट्री' बैनर तले टीजी विश्व प्रसाद द्वारा निर्मित ‘पैन इंडिया’ (अखिल भारतीय) परियोजना है।

इसका निर्देशन मारुति कर रहे हैं, जिन्हें "प्रति रोजु पंडगे" और "प्रेमा कथा चित्रम" जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। यह फिल्म नौ जनवरी 2026 को रिलीज होगी।

एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रभास ने शनिवार को हैदराबाद में फिल्म के रिलीज से पहले आयोजित किये गये कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रशंसक शामिल हुए।

"बाहुबली" के अभिनेता प्रभास ने दत्त के साथ काम करने के अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि उनके दृश्यों को देखने के बाद वह अपने खुद के दृश्य भूल जाते थे।

उन्होंने कहा, "संजय सर... पर्दे पर आपकी मौजूदगी ही काफी है। जब वे आपका नजदीकी शॉट लेते हैं, तो आप पूरे पर्दे पर छा जाते हैं... डबिंग के दौरान जब मैंने उनके दृश्य देखे तो मैं अपने खुद के दृश्य भूलने लगा था।"

विज्ञप्ति के मुताबिक, "अला वैकुंठपुरमुलू" के संगीतकार थमन एस "द राजा साब" के लिए संगीत तैयार करेंगे। फिल्म में अभिनेत्री निधि अग्रवाल भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी।

इसी के साथ यह फिल्म तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और हिंदी भाषा में रिलीज की जाएगी।