सूरत : पारीक संवाद सेतु सूरत द्वारा बीकानेर छ न्याती ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों का सम्मान

पारीक संवाद सेतु, सूरत द्वारा सूरत प्रवास पर आए बीकानेर छ न्याती ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों का पारंपरिक रूप से दुपट्टा ओढ़ाकर भव्य एवं आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में समाज को और अधिक संगठित, सशक्त एवं प्रगतिशील बनाने को लेकर गंभीर और सकारात्मक विचार-विमर्श किया गया।

बीकानेर पारीक समाज के अग्रणी समाजसेवी संपत पारीक ने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े पारीक बंधुओं को शिक्षा, चिकित्सा एवं रोजगार के क्षेत्र में अधिक से अधिक सहायता उपलब्ध कराने पर गहन विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में बीकानेर छ न्याती ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पराशर शर्मा ने बीकानेर में निर्माणाधीन ब्राह्मण समाज भवन के लिए सूरत विप्र समाज से अधिकाधिक सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की।

इस अवसर पर हनुमान साकी, जय दयाल शर्मा, रमेश पारीक, सूरत पारीक विकास ट्रस्ट के महामंत्री प्रदीप पारीक, बनवारी पारीक, सारस्वत समाज के अग्रणी श्याम तावणिया सहित समाज के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के अंत में रामावतार पारीक ने पारीक संवाद सेतु परिवार की ओर से सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए सूरत पारीक समाज द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की जानकारी दी और समाज हित में सदैव सक्रिय सहयोग का आश्वासन दिया।