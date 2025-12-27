सूरत : हेलमेट न पहनने वालों को फूल देकर समझाएं- उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी

सूरत । राज्य के गृह एवं उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने शनिवार, 27 दिसंबर को तापी नदी के किनारे मात्र ढाई महीने में बनकर तैयार हुए सूरत शहर के 41वें और अत्याधुनिक अश्विनी कुमार पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों और नागरिकों को संबोधित करते हुए सुरक्षा, धोखाधड़ी और यातायात नियमों, विशेषकर हेलमेट के महत्व पर अहम संदेश दिया।

हर्ष संघवी ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य जनता की जेब खाली करना नहीं, बल्कि उनकी जान बचाना है। उन्होंने सुझाव दिया कि हेलमेट न पहनने वालों पर केवल दंडात्मक कार्रवाई करने के बजाय, उन्हें फूल देकर समझाने का मानवीय तरीका अपनाया जाए।

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सड़क हादसों में अधिकांश मौतें हेलमेट न पहनने के कारण होती हैं और यह मामला जुर्माने का नहीं, बल्कि जीवन सुरक्षा का है।

कार्यक्रम के दौरान ‘तेरा तुझको अर्पण’ अभियान के तहत एक व्यापारी को धोखाधड़ी में गंवाए गए 52 लाख रुपये वापस सौंपे गए। नकदी से भरा बॉक्स व्यापारी को देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा, “मेहनत की कमाई आज सुरक्षित वापस मिल गई है।” इस भावुक क्षण में व्यापारी की आंखें नम हो गईं।

पुलिस स्टेशन के महत्व पर जोर देते हुए हर्ष संघवी ने असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया कि सूरत के व्यापारियों और नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

अंत में उन्होंने सूरत पुलिस को निर्देश दिए कि धोखाधड़ी या अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह राज्य के बाहर का ही क्यों न हो, खोजकर कानून के दायरे में लाया जाए। अश्विनी कुमार पुलिस स्टेशन को उन्होंने सुरक्षा का प्रतीक और अपराधियों के लिए सख्त चेतावनी करार दिया।