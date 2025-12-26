लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
प्रादेशिक

गुजरात के कच्छ में 4.6 तीव्रता का भूकंप आया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं

On
गुजरात के कच्छ में 4.6 तीव्रता का भूकंप आया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं

अहमदाबाद, 26 दिसंबर (भाषा) गुजरात के कच्छ जिले में शुक्रवार तड़के 4.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे निवासियों में दहशत फैल गई, हालांकि किसी के हताहत होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

गांधीनगर स्थित भूगर्भीय अनुसंधान संस्थान (आईएसआर) ने बताया कि यह भूकंप सुबह 4:30 बजे दर्ज किया गया और इसका केंद्र कच्छ जिले के रापर से लगभग 22 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम में था।

आईएसआर ने बताया कि भूकंप के बाद उसी क्षेत्र में 2.5 और 3 तीव्रता के दो और झटके महसूस किए गए।

कच्छ जिले के आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि किसी के हताहत होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है।

कच्छ विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग के भूविज्ञानी डॉ. गौरव चौहान ने बताया कि रापर के पास आए 4.6 तीव्रता के भूकंप का केंद्र उत्तरी वागड़ फॉल्ट लाइन पर स्थित था और इसका केंद्र पांच किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया।

उन्होंने कहा, "भूकंप के केंद्र की कम गहराई के कारण इसका प्रभाव अधिक था। इस भूकंप के बाद दोपहर 12 बजे तक 10-20 किलोमीटर की गहराई पर 17 छोटे और बड़े झटके दर्ज किए गए।"

वागड़ के एक स्थानीय नेता ने कहा कि भूकंप के कारण लोग अपनी नींद से जाग गए। उन्होंने कहा कि इससे 2001 के विनाशकारी भूकंप की यादें ताजा हो गईं।

कच्छ में 2001 में आया भूकंप पिछली दो शताब्दियों में भारत में आया तीसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे विनाशकारी भूकंप था। इसमें जिले के कई कस्बे और गांव लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। इस भूकंप में लगभग 13,800 लोगों की मौत हुई और 1.67 लाख लोग घायल हुए।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Gujarat Kutch Earthquake

Related Posts

गुजरात मुख्यमंत्री राहत कोष से 2,000 से अधिक कैंसर रोगियों को मिला जीवनदान

गुजरात मुख्यमंत्री राहत कोष से 2,000 से अधिक कैंसर रोगियों को मिला जीवनदान

जापान में 6.7 तीव्रता के भूकंप के बाद जारी सुनामी की चेतावनी वापस ली गई

जापान में 6.7 तीव्रता के भूकंप के बाद जारी सुनामी की चेतावनी वापस ली गई

गुजरात के वलसाड जिले में निर्माणाधीन पुल का ढांचा गिरने से पांच लोग घायल

गुजरात के वलसाड जिले में निर्माणाधीन पुल का ढांचा गिरने से पांच लोग घायल

गुजरात सरकार ने पिछले चार वर्ष में 1,500 से अधिक स्टार्टअप को वित्तीय सहायता दी

गुजरात सरकार ने पिछले चार वर्ष में 1,500 से अधिक स्टार्टअप को वित्तीय सहायता दी