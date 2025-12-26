सूरत : चैंबर ने ‘यूएस ग्रीन कार्ड – सभी विकल्प’ पर जानकारी सत्र आयोजित किया

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) ने 23 दिसंबर को सूरत के सरसाना स्थित समहति में ‘यूएस ग्रीन कार्ड – सभी विकल्प’ विषय पर एक विशेष जानकारी सत्र का आयोजन किया।

इस सत्र में अमेरिका में निवेश के ज़रिए ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के EB-5 प्रोग्राम पर विशेष फोकस किया गया। कार्यक्रम के कीनोट स्पीकर अमेरिका स्थित एशियन फिज़िशियन एंड प्रोफेशनल्स EB-5 (APP-EB5) रीजनल सेंटर के डायरेक्टर एवं टेक्सास मेडिकल सेंटर, ह्यूस्टन के विशेषज्ञ डॉ. उर्विश पटेल (MD, MPH) रहे।

चैंबर के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि ग्रीन कार्ड से जुड़े नियमों में लगातार बदलाव हो रहे हैं, ऐसे में सही और अपडेटेड जानकारी बेहद ज़रूरी है। इसी उद्देश्य से यह सत्र आयोजित किया गया है।

अपने विस्तृत प्रेज़ेंटेशन में डॉ. उर्विश पटेल ने B-1, B-2, स्टूडेंट, H-1, L-1 जैसे विभिन्न नॉन-इमिग्रेंट वीज़ा, फैमिली-बेस्ड वीज़ा (F कैटेगरी) और जॉब-बेस्ड वीज़ा (EB-1, EB-2 आदि) की पात्रता और प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया। उन्होंने बताया कि भारत और चीन के लिए बड़े बैकलॉग और सीमित वार्षिक कोटा के कारण ग्रीन कार्ड मिलने में देरी होती है।

EB-5 वीज़ा प्रोग्राम पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यह 1990 में शुरू किया गया इमिग्रेशन-बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, जिसमें टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरिया में 8 लाख अमेरिकी डॉलर का निवेश करना होता है।

इसके तहत दो साल का कंडीशनल ग्रीन कार्ड मिलता है, पूरे परिवार को स्थायी निवास का लाभ होता है और बाद में नागरिकता का रास्ता भी खुलता है। उन्होंने निवेश से जुड़े जोखिमों और सावधानियों पर भी ज़ोर दिया।

EB-5 और नए गोल्ड कार्ड विकल्प के बीच अंतर बताते हुए डॉ. पटेल ने कहा कि EB-5 में निवेश की राशि कुछ वर्षों बाद वापस मिलने की संभावना रहती है और पूरे परिवार को ग्रीन कार्ड मिलता है, जबकि गोल्ड कार्ड में निवेश वापस नहीं होता और केवल एक व्यक्ति को ही लाभ मिलता है।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों के सवालों के जवाब भी दिए गए। चैंबर के ऑनरेरी सेक्रेटरी बिजल जरीवाला ने सत्र की जानकारी दी, जबकि प्रोग्राम कन्वीनर डॉ. धीरेन पटेल ने स्पीकर का परिचय कराया। ग्रुप चेयरमैन संजय पंजाबी ने कार्यक्रम का संचालन किया।

अधिक जानकारी के लिए 90168 93076 और 98251 28851 पर संपर्क किया जा सकता है।