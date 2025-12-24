लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : बोनजई मल्टीक्यूजीन रेस्टोरेन्ट एंड कैफे ने पहली वर्षगांठ पर निभाई सामाजिक जिम्मेदारी

वेसू स्थित बाल आश्रम के बच्चों के साथ मनाई सालगिरह, सीएसआर के तहत खुशियां बांटने की सराहनीय पहल

डुमस रोड स्थित वी.आर. मॉल के समीप संचालित बोनजई मल्टीक्यूजीन रेस्टोरेन्ट एंड कैफे ने अपनी पहली वर्षगांठ 24 दिसंबर 2025 को एक सराहनीय सामाजिक पहल के साथ मनाई। इस अवसर पर विश्व जागृति मिशन द्वारा संचालित बाल आश्रम (अनाथालय), वेसू, सूरत के बच्चों और स्टाफ को विशेष रूप से आमंत्रित किया।

रेस्टोरेन्ट की संचालिका अर्कना दत्ता ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत बाल आश्रम से आए बच्चों के माल्यार्पण और आत्मीय स्वागत के साथ हुई। इसके बाद सभी ने एक साथ भोजन किया। बच्चों द्वारा की गई शास्त्रोक्त प्रार्थना से पूरा वातावरण भक्तिमय और भावनात्मक हो गया। 

रेस्टोरेन्ट के संचालक अभिषेक दास ने बताया कि बोनजई मल्टीक्यूजीन रेस्टोरेन्ट एंड कैफे का उद्देश्य केवल व्यवसाय तक सीमित न रहकर समाज को सकारात्मक रूप से कुछ लौटाना है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद वर्ग के लोगों के साथ जुड़कर उनके जीवन में खुशियां बांटना ही इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। इसी सोच के तहत सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत बाल आश्रम के बच्चों के साथ समय बिताने और उनकी खुशियों में सहभागी बनने का निर्णय लिया गया।

कल्याणी दास ने बताया कि रेस्टोरेन्ट की पहली वर्षगांठ के अवसर पर बच्चों के लिए विशेष रूप से स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की गई। साथ ही उनके मनोरंजन के लिए विभिन्न रोचक गतिविधियों का आयोजन किया गया और बच्चों को उपहार भी भेंट किए गए। इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाना और उनके साथ यादगार पल साझा करना रहा। बोनजई मल्टीक्यूजीन रेस्टोरेन्ट एंड कैफे की यह पहल समाज के प्रति संवेदनशीलता, मानवीय मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी का एक प्रेरणादायी उदाहरण मानी जा रही है।

