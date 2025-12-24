सूरत : मानवता और सेवा का उत्सव: मारवाड़ी युवा मंच जागृति शाखा का ‘हाउजी कार्निवल 2025’ भव्य रूप से संपन्न

सूरत। मानवता, सेवा और सामाजिक सरोकार के संकल्प के साथ मारवाड़ी युवा मंच, जागृति शाखा द्वारा आयोजित ‘हाउजी कार्निवल 2025’ सोमवार को सिटी लाइट स्थित माहेश्वरी भवन में भव्य और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।

मनोरंजन और परोपकार के इस अनूठे संगम में सूरत की लगभग 550 महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाजसेवा से जुड़ा रहा। कार्निवल से प्राप्त समस्त आय का उपयोग 27 दिसंबर को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में जरूरतमंद आदिवासी कन्याओं की सहायता के लिए किया जाएगा।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारत पेट्रोलियम की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर श्रीमती सुषमा जी अग्रवाल रहीं, जिन्होंने अपनी प्रेरक उपस्थिति से सभी का उत्साहवर्धन किया।

इसके अलावा स्थानीय पार्षद (कॉरपोरेटर) सुमन गाड़िया, मारवाड़ी युवा मंच क्षेत्र-5 के संयुक्त मंत्री प्रकाश जी बिंदल, गुजरात प्रांत की उपाध्यक्ष समता जैन और कोषाध्यक्ष अभिषेक खेतान ने भी उपस्थित रहकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

संस्था की संस्थापक प्रेरणा भाऊवाला के मार्गदर्शन और अध्यक्ष स्वाती चौधरी के नेतृत्व में यह आयोजन अत्यंत सफल रहा। कार्यक्रम को यादगार बनाने में संयोजक मनीषा कानोडिया, वनीता बेड़िया, रिंकू चोपड़ा और सपना सेठिया की कई दिनों की कड़ी मेहनत विशेष रूप से सराहनीय रही।

शाखा की मंत्री इंदु खेराडी ने बताया कि महिलाओं में हाउजी गेम को लेकर जबरदस्त उत्साह और क्रेज देखने को मिला। वहीं कोषाध्यक्ष कुसुम अग्रवाल, पूर्व अध्यक्षों एवं अन्य कमेटी सदस्यों ने व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से संभाला। इवेंट पार्टनर नेहा जी जोशी ने हमेशा की तरह इस कार्यक्रम को भी यादगार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कार्निवल में केवल खेल ही नहीं, बल्कि रोमांचक पुरस्कारों की भरमार रही। प्रतिभागियों को गिफ्ट वाउचर्स, पार्लर वाउचर्स और मूवी टिकट्स नि:शुल्क वितरित किए गए। इसके साथ ही स्वादिष्ट व्यंजनों की उत्तम व्यवस्था ने उत्सव के रंग को और भी गहरा कर दिया।

मारवाड़ी युवा मंच, जागृति शाखा, सूरत द्वारा आयोजित कार्यक्रम का सार संदेश “जब समाज की नारी शक्ति किसी नेक कार्य के लिए एकजुट होती है, तो उसका परिणाम भव्य और प्रेरणादायी होता है।”