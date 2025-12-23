सूरत : यूको बैंक द्वारा सिक्का एवं नोट विनिमय मेले का आयोजन

सूरत। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश अनुसार यूको बैंक सूरत अंचल के अधीन आने वाली सूरत करेंसी चेस्ट द्वारा दिनांक 23.12.2025 को अंचल प्रमुख श्री नीरज दापोरकर जी की अध्यक्षता में "सिक्का एवं नोट विनिमय मेले" का आयोजन अंचल के अधीन आने वाली लगभग 20 से अधिक शाखाओं में किया गया।

जिसमें लगभग 1000 से अधिक लाभार्थियों द्वारा लाभ प्राप्त किया गया, इस अवसर पर नोट बदलने गए ग्राहकों को शाखा प्रमुखों द्वारा आरबीआई द्वारा जारी मुद्रा के रखरखाव से संबंधित दिशानिर्देशों से अवगत कराया गया।

करेंसी चेस्ट प्रभारी द्वारा यह जानकारी की गयी की भारतीय रिज़र्व बैंक समय समय पर सामान्य नागरिकों को जागरूक करने एवं उनको सुविधा प्रदान करने हेतु इस तरह के मेलों का निरंतर आयोजन करता रहता है।

एवं निकट भविष्य में भी भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश अनुसार अंचल की अन्य शाखाओं पर भी मेले का आयोजन किया जाएगा जिससे सभी ग्राहकों को अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके।