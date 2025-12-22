सूरत : विश्व ध्यान दिवस पर सूरत में विशेष कार्यक्रम का आयोजन, होमगार्ड्स ने किया योग और ध्यान का अभ्यास

21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर सूरत शहर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन होमगार्ड्स कमांडेंट डॉ. प्रफुल शिरोया की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर ध्यान, योग और शारीरिक फिटनेस के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।

कमांडेंट डॉ. प्रफुल शिरोया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग और ध्यान के महत्व को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल तथा उपमुख्यमंत्री हर्षभाई संघवी के मार्गदर्शन में कमांडेंट जनरल पियूष पटेल द्वारा होमगार्ड्स के माध्यम से ऐसे जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि सूरत शहर में छह पुरुष और एक महिला यूनिट सहित कुल 1,789 होमगार्ड्स प्रत्येक माह के तीसरे रविवार को नियमित परेड के साथ-साथ योगा परेड का आयोजन करते हैं। संयोगवश 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य मानव जीवन में ध्यान के महत्व और उसके व्यापक लाभों के प्रति जागरूकता फैलाना है।

भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में ध्यान को मन, चेतना और आत्मा की शुद्धि का सशक्त माध्यम माना गया है। ध्यान से मानसिक शांति, आंतरिक स्थिरता, भावनात्मक संतुलन तथा तनाव और चिंता में कमी आती है। यह आत्म-जागरूकता, सचेत जीवन और माइंडफुलनेस की भावना को विकसित करने में सहायक है, जो अंततः व्यक्ति को मानसिक अनुशासन और आध्यात्मिक कल्याण की ओर ले जाती है।

इसी क्रम में अनंता एरोबिक द्वारा प्रातःकाल धारुका कॉलेज के परेड ग्राउंड में होमगार्ड्स भाइयों के साथ स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने हेतु एरोबिक्स कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में होमगार्ड्स सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर नियमित व्यायाम के महत्व को साकार किया।

कार्यक्रम में अनंता एरोबिक की ओर से मुख्य प्रशिक्षक किशोरभाई धामेलिया ने सेवाएं दीं, जबकि सह-प्रशिक्षक के रूप में राजूभाई भायाणी, अमितभाई खूट, विनुभाई पांभर और रमेशभाई मोवालिया ने सहयोग प्रदान किया। अनंता एरोबिक द्वारा भविष्य में भी समाज के विभिन्न वर्गों के लिए नि:शुल्क फिटनेस और एरोबिक्स सेवाएं उपलब्ध कराने का संकल्प व्यक्त किया गया।

कार्यक्रम को सफल बनाने में सेकेंड कमांडेंट प्रणव ठाकर, जिला होमगार्ड कार्यालय के सब-इंस्पेक्टर/इंस्ट्रक्टर जयदीप जी. कातरिया, स्टाफ ऑफिसर (मेडिकल) डॉ. जिग्नेश पटेल, एस.ओ. (जनसंपर्क) जिग्नेश ठाकोर तथा विभिन्न जोन और यूनिट के अधिकारी—ए-ज़ोन सुनील मैसूरिया, बी-ज़ोन विजय जेड. राठोड़, सी-ज़ोन गिरीश एच. पटेल, डी-ज़ोन ओसी जयन्ती दवे, रांदेर यूनिट राकेश आर. ठक्कर और सचिन यूनिट थॉमस एम. पठारे—सहित होमगार्ड्स के अधिकारी, एनसीओ एवं सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम का कुशल संचालन मोटिवेटर विठ्ठलभाई ने किया, जबकि पधारे हुए अतिथियों का सम्मान एवं आभार कंपनी कमांडर जगमल राम तथा एडवोकेट राजेश दुधात द्वारा व्यक्त किया गया।