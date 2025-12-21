सूरत : नंदूबा इंग्लिश एकेडमी में ‘ऑल-राउंडर मॉम अवॉर्ड’ से माताओं का सम्मान

शहर की नंदूबा इंग्लिश एकेडमी द्वारा स्कूल में अध्ययनरत छोटे बच्चों की माताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ‘ऑल-राउंडर मॉम अवॉर्ड’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर सूरत पुलिस कमिश्नर की पत्नी संध्या गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं और उन्होंने माताओं को सम्मानित किया।

कार्यक्रम में नंदूबा इंग्लिश एकेडमी की प्रिंसिपल डॉ. मोनिका शर्मा भी मौजूद रहीं। उन्होंने बताया कि नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी में पढ़ने वाले करीब 25 विद्यार्थियों की माताओं को यह सम्मान प्रदान किया गया। इन माताओं को वर्षभर अपने बच्चों की पढ़ाई, संस्कार और सर्वांगीण विकास में सक्रिय सहयोग देने के लिए ‘ऑल-राउंडर मॉम अवॉर्ड’ से नवाजा गया।

डॉ. शर्मा ने कहा कि माताओं की भूमिका बच्चों के भविष्य निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और इस तरह के कार्यक्रमों से उन्हें और अधिक प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम के दौरान माताओं ने सम्मान पाकर खुशी और गर्व का अनुभव किया, वहीं स्कूल प्रबंधन ने भविष्य में भी ऐसे प्रेरणादायी आयोजनों को जारी रखने की बात कही।