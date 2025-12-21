प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म ‘मां वंदे’ की शूटिंग शुरू

नयी दिल्ली, 21 दिसंबर (भाषा) मलयालम अभिनेता उन्नी मुकुंदन अभिनीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म ‘मां वंदे’ की शूटिंग शुरू हो गई है। एक बयान में इसकी जानकारी दी गयी है।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह फिल्म एक मजबूत जीवनीात्मक नाटक है जो भारतीय मिट्टी, मां की इच्छाशक्ति और उस अडिग संकल्प का जश्न मनाती है जिसने राष्ट्र का भविष्य बनाया।

फिल्म निर्माताओं ने शनिवार को अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए यह खबर साझा की। इस वीडियो पोस्ट में फिल्म की शूटिंग शुरू होने के दौरान आयोजित पूजा समारोह की झलकियां दिखाई गईं।

इस पोस्ट के नीचे "मां वंदे की शूटिंग शुरू! एक नया अध्याय शुरू हो रहा है जो उस शख्स की कहानी बयां करेगा जिसने एक राष्ट्र का भविष्य गढ़ा।" लिखा था।

जानकारी के मुताबिक इस फिल्म की घोषणा सबसे पहले सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर की गई थी।

वीर रेड्डी एम द्वारा समर्थित और 'सिल्वर कास्ट क्रिएशन्स बैनर' के तहत निर्मित फिल्म "मां वंदे" का निर्देशन प्रशंसित फिल्म निर्माता क्रांति कुमार सीएच ने किया है।

यह फिल्म वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है और इसमें मोदी के जीवन के व्यक्तिगत और राजनीतिक पहलुओं को सच्चाई, गरिमा और बड़े पैमाने पर प्रस्तुत किया गया है।