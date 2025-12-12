प्रधानमंत्री मोदी ने जूनियर हॉकी टीम को विश्व कप में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एफआईएच पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 में कांस्य पदक जीतने पर बृहस्पतिवार को भारत की पुरुष जूनियर हॉकी टीम को बधाई दी।

प्रधानमंत्री ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत का पहला कांस्य पदक जीतने के लिए युवा और जोशीली टीम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि भारत के युवाओं की प्रतिभा, दृढ़ता और संकल्प को दर्शाती है।

मोदी ने कहा, ‘‘एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में इतिहास रचने पर हमारी पुरुष जूनियर हॉकी टीम को बधाई। हमारी युवा और ऊर्जावान टीम ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत का पहला कांस्य पदक जीता है। यह अद्भुत उपलब्धि देशभर के अनगिनत युवाओं को प्रेरित करती है। ’’

भारत ने बुधवार को चेन्नई में हुए एफआईएच पुरुष जूनियर विश्व कप में अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया।