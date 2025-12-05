लोकतेज WhatsApp channel
भारत विश्व

प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में गीता की प्रति भेंट की

प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में गीता की प्रति भेंट की

नयी दिल्ली, चार दिसंबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रूसी भाषा में गीता की एक प्रति भेंट की।

प्रधानमंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में गीता की एक प्रति भेंट की। गीता की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं।’’

मोदी ने पुतिन के लिये 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर एक रात्रिभोज का आयोजन किया था। पुतिन दो दिवसीय दौरे पर बृहस्पतिवार को यहां पहुंचे थे।

