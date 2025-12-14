प्रधानमंत्री मोदी के अलावा, मेस्सी दिल्ली में मुख्य न्यायाधीश और सेना प्रमुख से मुलाकात करेंगे

नयी दिल्ली, 14 दिसंबर (भाषा) अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी सोमवार को भारत दौरे के दिल्ली चरण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आधिकारिक आवास पर जाने के बाद एक सांसद के आवास पर भारत के मुख्य न्यायाधीश और सेना प्रमुख से मुलाकात करेंगे।

जीओएटी भारत दौरे के अंतिम दिन मेस्सी फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम के दो सदस्यों से भी मिलेंगे।

समझा जा रहा है कि वह सांसद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता प्रफुल पटेल हैं जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के अध्यक्ष के रूप में तीन कार्यकाल तक सेवा दे चुके हैं।

मेस्सी सुबह 10:45 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और शहर के एक होटल में 50 मिनट के ‘ मीट एंड ग्रीट (मुलाकात और अभिवादन)’ सत्र के बाद प्रधानमंत्री के आवास पर जाएंगे जहां वे मोदी के साथ 20 मिनट तक बातचीत करेंगे।

उनका अगला पड़ाव एक सांसद का आवास होगा जहां वे भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो अगस्टिन कौसिनो, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से भी मुलाकात करेंगे।

प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख राहुल नवीन के भी सांसद के आवास पर आयोजित होने वाली इस विशेष सभा में शामिल होने की संभावना है। इसमें कुछ शीर्ष सरकारी अधिकारी भी होंगे।

वीवीआईपी (विशिष्ट) लोगों से मुलाकात के बाद मेस्सी का काफिला फिरोजशाह कोटला स्टेडियम के लिए रवाना होगा जहां कई कार्यक्रम निर्धारित हैं।

मेस्सी दोपहर 3:30 बजे स्टेडियम में पिच की ओर जाने वाले रास्ते से प्रवेश करेंगे, जहां उनकी कारें तैयार रहेंगी और जीओएटी कॉन्सर्ट समाप्त होते ही वे सीधे हवाई अड्डे के लिए रवाना हो जाएंगे।

संगीत के साथ भव्य स्वागत के बाद मेस्सी छोटे फुटबॉल मैदान की ओर जाएंगे, जहां कुछ भारतीय हस्तियां मैच खेल रही होंगी।

मेस्सी खिलाड़ियों का अभिवादन करेंगे और टीमों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाएंगे।

दोपहर 3:55 से 4:15 बजे तक 22 बच्चों के लिए एक फुटबॉल कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

इसके बाद मेस्सी मैदान के मध्य में जाएंगे, जहां दो भारतीय क्रिकेटर उन्हें उपहार देंगे और अर्जेंटीना के फुटबॉलर दोनों को अपनी हस्ताक्षरित जर्सी भेंट करेंगे।