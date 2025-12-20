दिल्ली हवाई अड्डे पर शनिवार को 129 उड़ानें रद्द
नयी दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा) घने कोहरे के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर शनिवार को 129 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि रद्द की गई उड़ानों में हवाई अड्डे पर आने वाली 66 और प्रस्थान करने वाली 63 उड़ानें शामिल हैं।
घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण बीते कई दिन से दिल्ली समेत अन्य हवाई अड्डों पर उड़ान संचालन प्रभावित हो रहा है।
दिल्ली हवाई अड्डा संचालक दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) ने दोपहर के समय सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ लिखा, ‘‘दिल्ली हवाई अड्डे पर कम दृश्यता संबंधी प्रक्रिया लागू है। सभी उड़ान संचालन सामान्य रूप से जारी हैं।’’
देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (आईजीआईए) डीआईएएल द्वारा संचालित किया जाता है, जहां आमतौर पर प्रतिदिन करीब 1,300 उड़ानों का संचालन होता है।