प्रधानमंत्री को इथियोपिया का सर्वोच्च पुरस्कार मिलना भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है: शाह

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाना वैश्विक कूटनीति में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है और यह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है।

मोदी को बधाई देते हुए शाह ने कहा कि किसी देश द्वारा प्रधानमंत्री को दिया गया यह 28वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है।

उन्होंने कहा कि यह सम्मान वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व और राजनयिक कौशल की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय पहचान को रेखांकित करता है।

शाह ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, “यह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने पर हार्दिक बधाई। यह उनके नेतृत्व में वैश्विक कूटनीति के क्षेत्र में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है।”

उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत और इथियोपिया के बीच मित्रता में एक मील का पत्थर होगा।

मोदी को यह पुरस्कार मंगलवार को इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली द्वारा अदीस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कहा कि यह सम्मान भारत–इथियोपिया साझेदारी को मजबूत करने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के असाधारण योगदान और एक वैश्विक राजनेता के रूप में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में प्रदान किया गया है।