मनोरंजन

भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया दूसरी बार माता-पिता बने

On
भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया दूसरी बार माता-पिता बने

नयी दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा) हास्य कलाकार भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया के घर फिर से किलकारियां गूंजी हैं। दंपति ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच 'इंस्टाग्राम' पर एक पोस्ट के जरिये अपने दूसरे बेटे के जन्म की जानकारी दी।

उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, “लिंबाचिया एंड सन्स, फिर से बेटा हुआ।”

भारती और हर्ष ने तीन दिसंबर 2017 को गोवा में शादी रचाई थी। दोनों के पहले बेटे लक्ष्य सिंह लिंबाचिया का जन्म तीन अप्रैल 2022 को हुआ था।

हर्ष “कॉमेडी सर्कस के तानसेन”, “कॉमेडी नाइट्स बचाओ” और “कॉमेडी नाइट्स लाइव” सहित कई लोकप्रिय कॉमेडी शो की स्क्रिप्ट लिखने के लिए जाने जाते हैं।

वहीं, भारती ने “कॉमेडी नाइट्स विद कपिल“ के साथ-साथ “झलक दिखला जा-5”, “नच बलिये-8” और “फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी-9” जैसे कई रियलिटी शो में धमाल मचाया है।

दंपति ने अक्टूबर में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये घोषणा की थी कि वे दूसरी बार माता-पिता बनने वाले हैं।

