पिनकोडकार्ट व पिनकोडडाक ने सिटी हब ओनर्स व निर्माताओं हेतु पिनकोडकनेक्ट आयोजित

उदयपुर (राजस्थान), दिसंबर 19: भारत के उभरते हाइब्रिड कॉमर्स प्लेटफॉर्म पिनकोडकार्ट ने अपने लॉजिस्टिक्स पार्टनर पिनकोडडाक के साथ मिलकर पिनकोडकनेक्ट का सफल आयोजन किया। यह एक विशेष नेटवर्किंग इवेंट था, जिसमें सिटी हब ओनर्स और मैन्युफैक्चरर शामिल हुए।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्माताओं को हाइपरलोकल बाजारों तक तेज़ी से पहुँचने में सक्षम बनाना और सिटी हब ओनर्स को अपने क्षेत्रों में स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूशन एनेबलर्स के रूप में सशक्त करना था।

ज्ञानवर्धक सत्रों और लाइव इंटरैक्शन के माध्यम से अतिथियों को यह समझने का अवसर मिला कि कैसे पिनकोडकार्ट का एकीकृत इकोसिस्टम निर्माताओं, विक्रेताओं, वर्चुअल दुकानदारों और ग्राहकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है।

पिनकोडकनेक्ट ने उत्पादन, वितरण और लास्ट-माइल डिलीवरी के बीच की दूरी को कम करने का एक प्रभावी मंच प्रदान किया, जिससे सप्लाई चेन के पिनकोड स्तर तक बेहतर सहयोग संभव हो सका।

इस आयोजन में पिनकोडकार्ट की उस दृष्टि को भी रेखांकित किया गया, जिसके तहत पूरे भारत में 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य है।

“हम एक पिनकोड-आधारित कॉमर्स इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं, जहाँ स्थानीय हब क्षेत्रीय निर्माताओं के लिए विकास के इंजन बनें और साथ ही तेज़ डिलीवरी एवं बेहतर लॉजिस्टिक्स संचालन सुनिश्चित करें,”

नरेश सैनी, संस्थापक - पिनकोडकार्ट एवं पिनकोडडाक ने कहा। इस अवसर पर पिनकोडकनेक्ट ऐप का आधिकारिक लॉन्च भी किया गया। यह एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे पिनकोडकार्ट और पिनकोडडाक इकोसिस्टम के अंतर्गत निर्माताओं, सिटी हब ओनर्स, विक्रेताओं और लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स को सहज रूप से जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

पिनकोडकार्ट के बारे में

पिनकोडकार्ट एक हाइब्रिड कॉमर्स मार्केटप्लेस है, जो भारत में स्थानीय व्यापार को बदलने पर केंद्रित है। कंपनी का दीर्घकालिक लक्ष्य भारत के 19,000+ पिनकोड्स में 5 लाख से अधिक आजीविका एवं रोजगार के अवसर सृजित करना है। विशेष रूप से टियर-2, टियर-3 शहरों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए, पिनकोडकार्ट स्थानीय उद्यमियों और निर्माताओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अवसर प्रदान करता है।

पिनकोडडाक के बारे में

पिनकोडडाक पिनकोडकार्ट द्वारा संचालित एक लॉजिस्टिक्स एनेबलमेंट प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य भारत भर में हाइपरलोकल कॉमर्स को मज़बूत बनाना है। पिनकोड-फर्स्ट दृष्टिकोण पर आधारित, पिनकोडडाक डिलीवरी पार्टनर्स, सिटी हब्स, मिनी हब्स, विक्रेताओं और निर्माताओं को जोड़कर स्थानीय बाजारों में तेज़, स्मार्ट और विश्वसनीय डिलीवरी सुनिश्चित करता है।