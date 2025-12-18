लोकतेज WhatsApp channel
फिचर

बाराबंकी के मलौली में 14वां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संपन्न

बाराबंकी के मलौली में 14वां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संपन्न

बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) , दिसंबर 18: रोगमुक्त भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में लेट सुषमा देवी फाउंडेशन द्वारा आयोजित 14वां निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर आज सिद्धेश्वर मठ, मलौली (बाराबंकी) में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

इस शिविर का आयोजन डॉ. दिव्यांशु पटेल (Director/Chairman) के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें 70 से अधिक मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श एवं आवश्यक दवाओं का वितरण किया गया। शिविर में रक्तचाप, शुगर, सामान्य रोगों की जांच के साथ-साथ प्राथमिक स्वास्थ्य परामर्श भी प्रदान किया गया।

ग्रामीण क्षेत्र के महिला, बुजुर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों ने शिविर का विशेष लाभ उठाया। स्वास्थ्य टीम ने प्रत्येक मरीज को समय देकर मानवीय संवेदना के साथ सेवा प्रदान की, जिससे स्थानीय लोगों में जागरूकता और विश्वास दोनों बढ़ा।

डॉ. दिव्यांशु पटेल ने कहा कि “रोगमुक्त भारत केवल एक अभियान नहीं, बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। जब तक अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा नहीं पहुंचेगी, तब तक यह संकल्प अधूरा है।”

