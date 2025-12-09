हैदराबाद ने अकेले रहने वाले बुज़ुर्गों के लिए कम्युनिटी सपोर्ट का एक नया मॉडल 'सीनियर साथी' लॉन्च किया

हैदराबाद (तेलंगाना), 5 दिसंबर: हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सीनियर साथी नाम की एक अनोखी पहल शुरू की है, जिसका मकसद अकेले रहने वाले सीनियर सिटिज़न्स को इमोशनल और सोशल सपोर्ट देना है।

इस प्रोग्राम का उद्घाटन डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हरि चंदना ने हैदराबाद कलेक्ट्रेट में किया। यह पहल यंगिस्तान फाउंडेशन और डिपार्टमेंट ऑफ़ डिसेबल्ड एंड सीनियर सिटिज़न्स वेलफेयर के साथ मिलकर बनाई गई है।

तेज़ी से बदलते फैमिली स्ट्रक्चर, बच्चों के दूसरे शहरों या देशों में जाने और शहरी लाइफस्टाइल की वजह से, आज कई बुज़ुर्ग भीड़-भाड़ वाली जगहों पर भी अकेला महसूस करते हैं। सीनियर पार्टनर इस दूरी को कम करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सोशल और इमोशनल सपोर्ट मॉडल देता है।

एक कम्युनिटी-बेस्ड कोलेबोरेटिव मॉडल

इस पहल के तहत, ट्रेंड युवा वॉलंटियर्स—जिन्होंने साइकोलॉजिकल असेसमेंट, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ली है—हर हफ़्ते सीनियर सिटिज़न्स के साथ समय बिताएंगे।

इन एक्टिविटीज़ में बातचीत, वॉक, गेम्स, कल्चरल इवेंट्स, पढ़ने में मदद, मोबाइल और डिजिटल लर्निंग, और छोटे-मोटे कामों में मदद शामिल होगी। अधिकारियों के मुताबिक, प्रोग्राम का मुख्य मकसद बुज़ुर्गों के बीच अपनेपन, इमोशनल सिक्योरिटी और भरोसे का माहौल बनाना है।

पीढ़ियों को जोड़ने की ज़रूरत: मंत्री का मैसेज

लॉन्च के दौरान, मंत्री पूनम प्रभाकर ने कहा कि पहले जॉइंट परिवारों में बुज़ुर्गों से रेगुलर बातचीत होती थी, लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल में यह बातचीत कम हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार बुज़ुर्गों की भलाई के लिए कमिटेड है और लोगों से अपील की कि वे अपने माता-पिता से दूर होने पर भी फ़ोन या डिजिटल तरीकों से जुड़े रहें।

उन्होंने साइबर सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी रिस्क पर भी चिंता जताई, जिनका सामना बुज़ुर्गों को अक्सर करना पड़ता है, और परिवारों और कम्युनिटी से ज़्यादा ज़िम्मेदारी और देखभाल दिखाने की अपील की।

कलेक्टर का नज़रिया: एक अच्छा अर्बन कल्चर बनाना

कलेक्टर हरि चंदना ने कहा कि सरकार का तरीका हमदर्दी और मज़बूत इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट पर आधारित है। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन बुज़ुर्गों से जुड़ी समस्याओं को रेगुलर हल करता है और ज़रूरी कार्रवाई पक्का करता है।

उन्होंने कम्युनिटी वैल्यू और कॉमन जगहों में कमी पर चिंता जताई और कहा कि नई पीढ़ी को बुज़ुर्गों के जीवन के अनुभवों से सीखने की ज़रूरत है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि बुज़ुर्गों को बेहतर सर्विस देने के लिए हैदराबाद ज़िले में जल्द ही एक सीनियर डे-केयर सेंटर बनाया जाएगा।

सीनियर पार्टनर क्यों ज़रूरी है?

स्टडीज़ के मुताबिक, भारत में 13% से ज़्यादा बुज़ुर्गों में डिप्रेशन के लक्षण दिखते हैं, जिसमें अकेलापन एक बड़ा कारण है। दुनिया भर के कई देशों में हुई स्टडीज़ से पता चलता है कि रेगुलर सोशल मेलजोल से एंग्ज़ायटी कम होती है, सोचने-समझने की क्षमता बेहतर होती है, और समय से पहले मौत का खतरा लगभग 30% कम होता है।

अधिकारियों का मानना ​​है कि सीनियर फेलो दुनिया भर के अनुभवों को लोकल ज़रूरतों के साथ मिलाकर दूसरे ज़िलों के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं। मंत्री प्रभाकर ने उम्मीद जताई कि हैदराबाद की यह पहल राज्य और नेशनल लेवल पर एक प्रेरणा देने वाला मॉडल बनेगी।

लागू करना और ज़िम्मेदारी

यंगिस्तान फ़ाउंडेशन के फ़ाउंडर अरुण, जिन्होंने इस इवेंट की सोच बनाई थी, की मंत्री ने खास तौर पर तारीफ़ की। वेलफ़ेयर डिपार्टमेंट के अधिकारी, सीनियर सिटिज़न्स एसोसिएशन के सदस्य और अलग-अलग पार्टनर ऑर्गनाइज़ेशन के प्रतिनिधि इस इवेंट में शामिल हुए।

इस पहल को अब ज़मीनी लेवल पर लागू किया जाएगा और ज़िला प्रशासन इसकी निगरानी करेगा ताकि वॉलंटियर्स की लगातार भागीदारी और बुज़ुर्गों को समय पर मदद मिल सके। बढ़ती उम्र की आबादी के लिए एक आइडियल मॉडल

तेज़ी से बढ़ते हैदराबाद, जो टेक्नोलॉजी और ग्लोबल सेंटर्स का एक बड़ा हब बन गया है, के एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि शहर का डेवलपमेंट सिर्फ़ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें सोशल इन्क्लूजन और इमोशनल केयर भी दिखना चाहिए। सीनियर कंपैनियन इस दिशा में एक ज़रूरी कदम है, जो सीनियर सिटिज़न्स को एक्टिव, सम्मानित और समाज से जुड़े रहने में मदद करेगा।