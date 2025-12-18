भारत-ओमान मुक्त व्यापार समझौता द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा प्रदान करेगा: प्रधानमंत्री मोदी

मस्कट, 18 दिसंबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) द्विपक्षीय संबंधों को नया विश्वास एवं ऊर्जा प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री ने यहां आयोजित ‘भारत-ओमान व्यापार शिखर सम्मेलन’ में कहा कि यह शिखर सम्मेलन, भारत-ओमान साझेदारी को एक नई दिशा देगा।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘ आज हम एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं, जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) हमारी साझेदारी को 21वीं सदी में नया विश्वास एवं नई ऊर्जा प्रदान करेगा।’’

उन्होंने कहा कि भारत का स्वभाव हमेशा से प्रगतिशील और आत्मनिर्भर रहा है।

मोदी ने कहा कि जब भी भारत का विकास होता है, तो इससे उसके मित्र देशों को भी विकास करने में मदद मिलती है। भारत, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

उन्होंने कहा, ‘‘ यह पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है। हालांकि, ओमान के लिए यह और भी अधिक फायदेमंद है क्योंकि घनिष्ठ मित्र होने के साथ-साथ हम समुद्री पड़ोसी भी हैं। हमारे लोग एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। हमारे व्यापारिक संबंधों में विश्वास पीढ़ियों से कायम है और हम एक-दूसरे के बाजारों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं।’’

मोदी ने ओमान की कंपनियों को वृद्धि गाथा में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया।

उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था उच्च दर से बढ़ रही है क्योंकि पिछले 11 वर्ष में भारत ने न केवल नीतियों में बदलाव किया है, बल्कि अपने आर्थिक स्वरूप को भी बदल दिया है।

मोदी ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) और आईबीसी सहित उन सुधारों का उल्लेख किया जिन्हें भारत ने हाल के वर्षों में लागू किया है।

प्रधानमंत्री मोदी दो दिवसीय यात्रा पर बुधवार को यहां पहुंचे।

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत-ओमान का द्विपक्षीय व्यापार करीब 10.5 अरब अमेरिकी डॉलर (निर्यात चार अरब अमेरिकी डॉलर और आयात 6.54 अरब अमेरिकी डॉलर) था।