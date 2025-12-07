लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
भारत

प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम् पर चर्चा शुरू करेंगे

On
प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम् पर चर्चा शुरू करेंगे

नयी दिल्ली, सात दिसंबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर सोमवार को लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे। इसमें राष्ट्रीय गीत के बारे में कई महत्वपूर्ण और अज्ञात पहलुओं के सामने आने की संभावना है।

लोकसभा में 'राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा' सोमवार के लिए सूचीबद्ध है और इस पर बहस के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चर्चा में दूसरे वक्ता होंगे। इस चर्चा में लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी वाद्रा सहित अन्य सदस्य भी शामिल होंगे।

संसद में यह चर्चा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित और जदुनाथ भट्टाचार्य द्वारा संगीतबद्ध वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर वर्ष भर आयोजित होने वाले समारोह का हिस्सा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उस पर 1937 में इस गीत से प्रमुख छंदों को हटाने और विभाजन के बीज बोने का आरोप लगाया था।

सात नवंबर को, मोदी ने वंदे मातरम् के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में वर्ष भर आयोजित होने वाले समारोहों की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं और छात्रों के बीच इस गीत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

अधिकारियों ने बताया, "चर्चा के दौरान वंदे मातरम् से जुड़े कई महत्वपूर्ण और अनजाने पहलू देश के सामने आएंगे।"

गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे और स्वास्थ्य मंत्री एवं राज्यसभा के नेता जे पी नड्डा दूसरे वक्ता होंगे।

लोकसभा में चुनाव सुधारों पर भी चर्चा होगी, जिसमें मंगलवार और बुधवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सहित इसके सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा।

राज्यसभा में बुधवार और बृहस्पतिवार को चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी।

एक दिसंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र के पहले दो दिनों की कार्यवाही एसआईआर पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण बाधित रही।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Narendra Modi Parliament

Related Posts

रूस के राष्ट्रपति पुतिन दो दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे, प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर किया स्वागत

रूस के राष्ट्रपति पुतिन दो दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे, प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर किया स्वागत

रामफोसा ने जी20 की मेजबानी पर मोदी से कहा, आपको बताना चाहिए था कि यह मुश्किल काम है!

रामफोसा ने जी20 की मेजबानी पर मोदी से कहा, आपको बताना चाहिए था कि यह मुश्किल काम है!

बैंक में जमा राशि पर बीमा कवर बढ़ाने की रास में उठी मांग

बैंक में जमा राशि पर बीमा कवर बढ़ाने की रास में उठी मांग

प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में गीता की प्रति भेंट की

प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में गीता की प्रति भेंट की