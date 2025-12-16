वीर . कार्तिक पर 30 लाख डॉलर : ‘बूढों की फौज’ से ‘जेन जेड’ की ओर बढती चेन्नई सुपर किंग्स

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा) प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा उस समय पैदा भी नहीं हुए थे जब महेंद्र सिंह धोनी एक सितारा बन चुके थे ।

इंडियन प्रीमियर लीग के शुरूआती वर्षों में जब ‘कैप्टन कूल’ कामयाबी की नयी दास्तान लिख रहे थे तब ये दोनों क्रिकेटर बच्चे ही थे ।

उन्नीस बरस के विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक और 20 वर्ष के बायें हाथ के स्पिन हरफनमौला वीर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स उन पर 14 करोड़ 20 लाख रूपये खर्च करेगी और वह धोनी के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करेंगे ।

धोनी और संजू सैमसन के रहते कार्तिक को खेलने का मौका मिलेगा या नहीं या क्या वीर को रविंद्र जडेजा के विकल्प के तौर पर तैयार किया जायेगा, यह समय ही बतायेगा । लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने भविष्य की ओर देखते हुए फैसला तो लिया है ।

हमेशा अनुभव पर जोर देने वाली चेन्नई टीम ने ऐसे युवा खिलाड़ियों पर कम ही निवेश किया है जिन्हें आजमाया नहीं गया हो । लेकिन वह धोनी का दौर था और अगर सूत्रों की माने तो टीम प्रबंधन नये कप्तान रूतुराज गायकवाड़ के अनुसार टीम तैयार कर रहा है ।

आईपीएल टीमों को करीब से जानने वालों को पता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ पंद्रह बरस तक रहे ए आर श्रीकांत ने स्थानीय और वैश्विक प्रतिभाओं को पहचानने में अहम भूमिका निभाई है ।

अब वह चेन्नई टीम के प्रतिभा और खिलाड़ी खरीद प्रमुख हैं । उन्होंने अगर कुल जमा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 21 मैचों का अनुभव रखने वाले वीर और कार्तिक को चुना है तो दोनों में कुछ तो बात होगी ।