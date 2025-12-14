मेस्सी और तेंदुलकर की जुगलबंदी ने वानखेड़े में एक और गौरवशाली अध्याय जुड़ा

मुंबई, 14 दिसंबर (भाषा) प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में रविवार को आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में महान फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी और क्रिकेट जगत के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के एक साथ मंच साझा करने से भारतीय खेल इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जुड़ गया।

मेस्सी ने चार शहरों के अपने ‘जीओएटी’ भारत दौरे के तीसरे पड़ाव पर वानखेड़े में एक घंटा बिताया। उन्होंने युवा फुटबॉल खिलाड़ियों, महान क्रिकेटर तेंदुलकर, भारतीय फुटबॉल के दिग्गज सुनील छेत्री और मनोरंजन जगत की हस्तियों से बातचीत की।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर ‘प्रोजेक्ट महादेवा’ की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य राज्य भर में युवा फुटबॉल खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें विकसित करना है।

पूरे कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की भीड़ ‘मेस्सी... मेस्सी’ के नारे लगाती रही। यह स्टेडियम भारत की 2011 क्रिकेट विश्व कप जीत का भी गवाह रहा था।

तेंदुलकर के शाम 5:45 बजे पहुंचने के कुछ ही देर बाद अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी मेस्सी अपने इंटर मियामी टीम के साथियों लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डि पॉल के साथ मैदान पर उतरे।

शायद पहली बार ऐसा हुआ जब वानखेड़े पर ‘सचिन...सचिन’ के बजाय ‘मेस्सी...मेस्सी’ के नारों की आवाज तेज थी। अनगिनत दफा वानखेड़े पर ‘सचिन... सचिन’ के नारे गूंजे हैं और यहां तक ​​कि उस समय भी जब यह क्रिकेट आइकन स्टेडियम मौजूद भी नहीं होता।

लेकिन जब शाम को जब महान बल्लेबाज को मेस्सी के साथ मंच साझा करने के लिए बुलाया गया तो फिर से ‘सचिन... सचिन’ के नारों की आवाज तेज हो गई।

तेंदुलकर ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘मैंने यहां कुछ अविश्वसनीय पल बिताए हैं। इस जगह पर कई सपने पूरे हुए हैं। और आपके समर्थन के बिना हम 2011 (क्रिकेट विश्व कप) में इस मैदान पर वे सुनहरे पल कभी नहीं देख पाते। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘और आज, इन तीनों का यहां होना वास्तव में मुंबई, मुंबईवासियों और भारत के लिए एक सुनहरा पल है। ’’

अपने-अपने खेल के दो सुपरस्टारों के मंच साझा करने से पहले मेस्सी ने वानखेड़े में एक यादगार समय बिताया जो खचाखच भरा हुआ था।

कुछ पलों के लिए तिकड़ी ने शायद खुद से पूछा होगा कि क्या वे मुंबई में हैं या बार्सिलोना के कैंप नोउ में जहां मेस्सी ने कई ट्रॉफियों से भरे सत्र बिताए। प्रशंसकों की भीड़ भी बार-बार ‘बार्का... बार्का’ और ‘सुआरेज... सुआरेज’ के नारे लगा रही थी।

मेस्सी ने भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान छेत्री के साथ बातचीत की और उन्हें अपनी अर्जेंटीना जर्सी भी भेंट की। उन्होंने यह जर्सी फडणवीस को भी दी। मेस्सी ने मित्रा स्टार्स और इंडिया स्टार्स की दो टीमों के सदस्यों के साथ बातचीत की जिन्होंने एक प्रदर्शनी मैच खेला था।

भारत के लिए 94 गोल करने वाले छेत्री के लिए भी दर्शकों ने ‘छेत्री... छेत्री’ नारे लगाए।

रविवार शाम को महाराष्ट्र के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को खोजने के लिए ‘टैलेंट हंट’ कार्यक्रम शुरू किया गया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी तीनों मेहमानों का गुलदस्ते देकर स्वागत किया और मेस्सी को एक यादगार तोहफ़ा दिया।

ऐसा अक्सर नहीं होता कि मेस्सी जैसे फुटबॉल आइकन भारत की यात्रा करें और सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लें। हालांकि शनिवार सुबह कोलकाता में उनकी चार शहरों की यात्रा की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन हैदराबाद में एक सहज यात्रा ने निश्चित रूप से कुछ घबराहट कम की होगी। वानखेड़े में एक घंटे का कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ।

रविवार शाम को सफेद टी-शर्ट और काली ट्रैक पैंट के आरामदायक कपड़ों में मेस्सी ‘रेड कार्पेट’ पर पहुंचे और दर्शकों ने जोर जोर से उनका नाम लेना जारी रखा जो उनके आने से दो घंटे पहले ही अपनी सीटों पर बैठ गए थे।

तेंदुलकर, फडणवीस, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पूर्व अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, बॉलीवुड सितारे जैसे अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और अन्य गरवारे पवेलियन पर साइट-स्क्रीन के ठीक सामने बैठे। फिर मेस्सी, सुआरेज और डि पॉल मैदान में उतरे।

उन्होंने सबसे पहले प्रदर्शनी मैच खेलने वाली टीम के सदस्यों के साथ बातचीत की। फिर स्टैंड और पवेलियन में मौजूद भीड़ को मंत्रमुग्ध करने के लिए आगे बढ़े जिनके नाम भारतीय क्रिकेट दिग्गज सुनील गावस्कर, तेंदुलकर, दिलीप वेंगसरकर और विजय मर्चेंट के नाम पर रखे हुए हैं।

‘सेवन बनाम सेवन’ प्रदर्शनी मैच में मौजूदा भारतीय फुटबॉल टीम के सदस्यों ने हिस्सा लिया जैसे राहुल भेके, कोनशम चिंगलेनसाना, भारतीय महिला फुटबॉल स्टार बाला देवी और छेत्री भी।

हैदराबाद की तरह मेस्सी, सुआरेज और डि पॉल ने किक मारकर फुटबॉल स्टैंड में मारीं और मैदान का एक चक्कर लगाया। उन्होंने सेंटर स्क्वायर के दोनों ओर ‘प्रोजेक्ट महादेवा’ के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ कुछ समय भी बिताया।

तेंदुलकर ने फिर भारत की सीमित ओवर की अपने हस्ताक्षर वाली 10 नंबर की जर्सी मेस्सी को भेंट की। मेस्सी भी इसी नंबर की जर्सी पहनते हैं। अर्जेंटीना के खिलाड़ी ने तेंदुलकर को एक फुटबॉल उपहार में दी।

कार्यक्रम के दौरान दोनों ने एक-दूसरे से बातचीत भी की।

मेस्सी दोपहर में मुंबई पहुंचे और शाम को वानखेड़े में कार्यक्रम के लिए आने से पहले क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (ब्रेबोर्न स्टेडियम) में एक ‘पैडल टूर्नामेंट’ में मौजूद थे जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।