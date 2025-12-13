कोलकाता में शाहरुख खान ने लियोनेल मेस्सी से की मुलाकात

नयी दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा) बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने शनिवार को कोलकाता में अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी से मुलाकात की। मेस्सी अपने ‘जीओएटी दौरे’ के लिए भारत पहुंचे हैं।

‘जीओएटी दौरे’ के दौरान मेस्सी कोलकाता के अलावा हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली भी जायेंगे।

इंटरनेट पर प्रसारित वीडियो में खान को कोलकाता दौरे पर आए मेस्सी का अभिवादन करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में सुपरस्टार मेस्सी के साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए भी नजर आ रहे हैं। खान के साथ उनका बेटा अबराम खान भी है।

जानकारी के अनुसार, शाहरुख खान की अगली फिल्म "किंग" होगी जिसमें वह अपनी बेटी सुहाना खान और दीपिका पादुकोण के साथ नजर आएंगे।

मेस्सी लंबे समय से अपने साथी स्ट्राइकर लुइस सुआरेज और अर्जेंटीना के साथी खिलाड़ी रोड्रिगो डी पॉल के साथ पहुंचे हैं। इस दौरान मेस्सी विभिन्न मुख्यमंत्रियों, कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधियों और बॉलीवुड हस्तियों से भी मिलेंगे। इसके अलावा, वह 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।

मेस्सी इससे पहले 2011 में भारत आए थे। तब, उन्होंने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में वेनेजुएला के खिलाफ हुए एक मैच में अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व किया था।