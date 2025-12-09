लोकतेज WhatsApp channel
फीफा विश्व कप 2026 मैचों के दोनों हाफ में होगा तीन-तीन मिनट का ‘हाइड्रेशन ब्रेक’

ज्यूरिख , आठ दिसंबर (एपी) फीफा ने अगले साल होने वाले विश्व कप के हर मैच में दोनों हाफ में तीन मिनट का ‘हाइड्रेशन ब्रेक (पानी पीने या तरल पदार्थ के सेवन के लिए) ’ रखने का फैसला किया है।

रेफरी मैच के प्रत्येक हाफ में 22 मिनट पूरे होने पर खिलाड़ियों के पानी पीने के लिए खेल रोक देंगे। यह तापमान, मेजबान देश (अमेरिका, कनाडा या मैक्सिको), या स्टेडियम में छत और एयर कंडीशनिंग होने या न होने पर निर्भर नहीं करेगा।

इस बदलाव से प्रसारकों को भी फायदा मिलेगा क्योंकि उन्हें मैच के दोनों हाफ में तीन मिनट की रुकावट के बारे में पहले से पता होगा।  

 फीफा ने कहा कि यह फैसला  2026 विश्व कप के मुख्य टूर्नामेंट की संचालन समिति के प्रमुख मनोलो जुबिरिया की प्रसारकों के साथ एक बैठक में लिया गया था।

फीफा ने कहा कि खेल के 22वें मिनट से ठीक पहले अगर चोट के कारण रुकावट होती है, तो रेफरी के पास ‘हाइड्रेशन ब्रेक’ की घोषणा करने का अधिकार होगा।

 जुबिरिया ने कहा,‘‘ ऐसे मामले में इससे निपटने की जिम्मेदारी रेफरी की होगी।’’

फीफा ने कहा कि यह कदम खेल को सरल और व्यवस्थित बनाने के लिए लिया गया है।

इससे पहले तापमान के 32 डिग्री सेल्सियस पहुंचने पर शुरुआती 30 मिनट के खेल के बाद ब्रेक की प्रथा थी।

मौजूदा बदलाव पिछले साल अमेरिका में हुए क्लब विश्व कप के कुछ मैचों के दौरान खिलाड़ियों को प्रभावित करने वाली गर्मी और नमी को देखते हुए किया गया है।

