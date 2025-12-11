लोकतेज WhatsApp channel
सुरक्षा सुनिश्चित होने पर यूक्रेन कुछ ही महीनों में चुनाव करा सकता है: जेलेंस्की

कीव (यूक्रेन), 10 दिसंबर (एपी) यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अधिकारी बुधवार को अमेरिकी वार्ताकारों को अपना नवीनतम शांति प्रस्ताव सौंप सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सहयोगी देश युद्धकाल में सुरक्षित मतदान की गारंटी दें और यदि यूक्रेन के चुनावी कानून में संशोधन किया जा सके तो यूक्रेन तीन महीने के भीतर चुनाव करा सकता है।

जेलेंस्की ने ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों पर कही।

दरअसल ट्रंप ने यूक्रेन के लोकतंत्र पर सवाल उठाया था और कहा था कि यूक्रेनी नेता चुनाव न कराने के लिए युद्ध का बहाना बना रहे है।

जेलेंस्की ने मंगलवार देर रात पत्रकारों से कहा कि वह चुनाव के लिए "तैयार" हैं, लेकिन मतदान के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के वास्ते उन्हें अमेरिका और संभवतः यूरोप से मदद की आवश्यकता होगी।

उन्होंने कहा कि यदि माहौल सुरक्षित हो तो यूक्रेन 60 से 90 दिनों में मतदान कराने के लिए तैयार हो सकता है।

उन्होंने कहा, ‘‘चुनाव कराने के लिए दो मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक है जिनमें पहला है सुरक्षा- चुनाव कैसे कराए जाएं, हमलों और मिसाइल हमलों के बीच चुनाव कैसे कराए जाएं और दूसरा, हमारी सेना से संबंधित प्रश्न- वे कैसे मतदान करेंगे। और दूसरा मुद्दा चुनावों की वैधता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विधायी ढांचा है।’’

जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों से ऐसे विधायी प्रस्ताव तैयार करने को कहा है जो यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू होने के दौरान चुनाव कराने की अनुमति देने वाला हो।

यूक्रेन के अधिकांश लोगों ने ज़ेलेंस्की के तर्कों का समर्थन किया है और यूक्रेन में चुनाव कराने की कोई मांग नहीं उठी है। यूक्रेन के कानून के तहत ज़ेलेंस्की का शासन वैध है।

वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का तर्क है कि ज़ेलेंस्की वैध रूप से शांति समझौता नहीं कर सकते क्योंकि उनका पांच वर्षीय कार्यकाल जो 2019 में शुरू हुआ था अब समाप्त हो चुका है।

