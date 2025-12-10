पोप ने यूक्रेन में शांति समझौते में यूरोप की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया

रोम, 10 दिसंबर (एपी) पोप लियो 14वें ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन शांति समझौते में यूरोप की भूमिका अनिवार्य है और उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन की उस कोशिश की आलोचना की जिसका उद्देश्य ‘‘लंबे समय से बरकरार अमेरिका-यूरोप गठबंधन को तोड़ना’’ है।

लियो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। जेलेंस्की कीव के लिए यूरोपीय समर्थन जुटाने के मकसद से एक बार फिर दौरे पर हैं।

अमेरिकी पोप ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान युद्धविराम की जरूरत और रूसी अधिकारियों द्वारा ले जाए गए यूक्रेनी बच्चों की वापसी में वेटिकन की मध्यस्थता के प्रयासों पर चर्चा हुई।

पोप से अमेरिकी शांति प्रस्ताव और वार्ता प्रक्रिया में यूरोपीय शक्तियों को किनारे किए जाने के बारे में पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में यूरोप की भूमिका महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा, ‘‘यूरोप को बातचीत में शामिल किए बिना शांति समझौता करना अव्यावहारिक है क्योंकि युद्ध यूरोप में ही चल रहा है। आज और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी गारंटियों की तलाश की जा रही है। यूरोप को इसका हिस्सा होना चाहिए और दुर्भाग्य से हर कोई इसे नहीं समझता, लेकिन मुझे लगता है कि यूरोपीय नेताओं के एकजुट होकर समाधान खोजने का यह बड़ा अवसर है।’’

पोप से अमेरिका की शांति योजना पर सवाल पूछा गया, लेकिन उन्होंने व्यापक संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के अमेरिका-यूरोप गठबंधन पर विचारों पर टिप्पणी की।

पिछले हफ्ते ही ट्रंप प्रशासन ने अपनी नयी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की थी, जिसमें अमेरिका-यूरोप गठबंधन पर सवाल उठाया गया है और अमेरिका-रूस संबंधों में सुधार की इच्छा व्यक्त की गई है।

पोप ने कहा कि जो उन्होंने पढ़ा है, उससे ‘‘वर्षों से बरकरार वास्तविक अमेरिका-यूरोप गठबंधन में बड़ा बदलाव आ सकता है।’’

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की कुछ टिप्पणियों से यह संकेत मिलता है कि ‘‘जिसे मैं समझता हूं कि आज और भविष्य में गठबंधन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।’’

पोप ने रूस के युद्ध में तटस्थ रहने की कोशिश की है। वह अब तक जेलेंस्की से तीन बार मिल चुके हैं और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कम से कम एक बार फोन पर बातचीत कर चुके हैं।

पोप ने युद्धविराम की अपील की है और खास तौर पर रूस से शांति के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है।

वेटिकन ने रूसी अधिकारियों द्वारा ले जाए गए यूक्रेनी बच्चों की वापसी में मध्यस्थता करने की कोशिश भी की है और पिछले महीने पोप ने वेटिकन में लौटाए गए कुछ बच्चों से मुलाकात भी की।