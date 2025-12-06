तालियों की गड़गड़ाहट से दर्शकों ने लुटाया अनुपम खेर पर प्यार, मंच से अभिनेता की एक्टिंग नेकिया मोहित

मुंबई, 06 दिसंबर (वेब वार्ता)। चार दशकों से लगातार अपनी एक्टिंग से फैंस का दिल जीतने वाले अभिनेता अनुपम खेर आज भी हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं।

एक्टर का जलवा सिर्फ हिंदी सिनेमा में ही नहीं, अब थिएटर में भी चल रहा है। थिएटर से ही अपनी कला को निखारने वाले अनुपम खेर को दोबारा स्टेज पर देखकर दर्शक बहुत खुश हैं और खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। इतना सम्मान पाकर अभिनेता खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं।

अभिनेता अनुपम खेर अपने जीवन पर आधारित नाटक ‘कुछ भी हो सकता है’ को अलग-अलग थिएटर में परफॉर्म कर रहे हैं। अब उन्होंने बेंगलुरु में अपना शो किया, जहां अभिनेता की एक्टिंग देखकर फैंस ने खड़े होकर तालियां बजाई। अभिनेता ने इन पलों को अपने कैमरे में कैद कर लिया है।

अपने इंस्टाग्राम पर शो की झलकियां शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “लगातार बजती तालियां, कल रात मेरे नाटक “कुछ भी हो सकता है” में दर्शकों की क्या ही शानदार उपस्थिति थी।

जीवंत, गर्मजोशी से भरे और उदारता से परिपूर्ण दर्शकों का दिल से धन्यवाद। मैं उन सभी अद्भुत लोगों का भी दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं, जिन्होंने नाटक में पूरी भागीदारी निभाई।

वीडियो में साफ दिख रहा है कि अनुपम खेर को मंच पर देखकर दर्शक बहुत खुश हैं और उनकी एक्टिंग को खूब सराह रहे हैं। इससे पहले अनुपम खेर ने एक और वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें वे इसी शो से पहले नर्वस दिखे थे।

उन्होंने वीडियो में कहा था, “मैं अपना शो ‘कुछ भी हो सकता है’ करने जा रहा हूं। घबराहट, टेंशन और नर्वसनेस पूरी तरह से हावी है, लेकिन शो तो करना पड़ेगा क्योंकि लोगों ने टिकटें खरीद रखीं हैं। इसलिए मुझे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद भेजिए, जिससे मैं शो को अच्छे तरीके से कर पाऊं।”

बता दें कि अनुपम खेर फिल्मों में सक्रिय होने के साथ अब मंच पर भी अपनी अदाकारी दिखा रहे हैं। अभिनेता खुद का एक्टिंग स्कूल “एक्टर प्रिपेयर्स” भी चलाते हैं, जहां वे नए कलाकारों को एक्टिंग के गुण सिखाते हैं।

अभिनेत्री सेलीना जेटली ने भी अनुपम खेर के स्कूल “एक्टर प्रिपेयर्स” से ही एक्टिंग सीखी थी और दो महीने के कोर्स के दौरान उन्हें पहली फिल्म मिली थी।